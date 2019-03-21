Дисконтная программа, карта рассрочек и подарочный сертификат. Где выгодно купить обувь?

«Марко» – место, куда возвращаешься с удовольствием. Разнообразие модельного ряда, современный дизайн, отменное качество и высокий уровень обслуживания – фирменный почерк одного из самых крупных производителей обуви в СНГ, давно полюбившийся покупателям. Сеть розничных магазинов бренда на торговом рынке Беларуси представляет предприятие «Марко-Сервис» – внутренний двигатель мощного обувного холдинга.

Наталья Бодрицкая, начальник по организации розничной торговли ООО «Марко-Сервис»:

Компания «Марко-Сервис» на сегодняшний день насчитывает 84 магазина «Марко», в том числе 3 магазина «Браво». В столице 24 фирменных магазина «Марко». Самый крупный находится на Логойском тракте. На территории этого магазина представлена обувь четырёх сезонов.

Крупные магазины «Марко» – это полноценные модные дома, где к походящей паре туфелек вам подберут аксессуары и даже верхнюю одежду премиум-класса – на полках всегда представлена актуальная продукция предприятий холдинга.

Торгово-логистический центр компании особенно гордится собственным автопарком, который и обеспечивает своевременное поступление товара.

Татьяна Радкевич, заведующая магазином «Марко», г. Минск:

В магазине есть постоянные клиенты, которые отслеживают тенденции. Зачастую покупатели пользуются сайтом «Марко», выбирают актуальные модели, смотрят размерную шкалу, приходят в магазин и мы продаём эту обувь с огромным удовольствием.

«Марко» «за» построение долгосрочных отношений с покупателем. Формирование высокой культуры обслуживания здесь достигается путем больших инвестиций в клиентский менеджмент. Наталья Ковалюк, заведующая торгово-логистическим центром ООО «Марко-Сервис»:

В нашей компании огромное внимание уделяют подбору и обучению персонала. Кадры решают всё. В торговой сети «Марко» работают настоящие профессионалы, которые отвечают требованиям и стандартам и визуального мерчендайзинга, и стандартам обслуживания покупателей.

Попасть в самое сердце покупателя – сложная наука, которой невозможно научиться. Искренне любить людей и чувствовать их душу – это призвание. Марина Зарубина, продавец магазина «Марко»:

Приходит большое количество покупателей и у всех свои потребности. У кого-то есть проблемные ножки, которым мы помогаем выбрать комфортную обувь, соответственно, не забываем про деток.

Отправляться за покупками всей семьей – особое развлечение. Сформировать «фэмили луки» не составит труда. В магазинах настоящее ассорти мужской и женской обуви от классики до кэжуал. Подобрать модные черевички можно и непоседливым крохам, и своенравным подросткам. Любители активного образа жизни найдут для себя линейку «Споттер». Светлана Кириллова, покупатель магазина «Марко»:

Нам нравится приходить сюда всей семьей. Здесь всегда отличный выбор современных моделей. Можно купить обувь и для дочки, и для мужа, и для себя. Очень хорошее качество и приятные цены.

А для того чтобы семейный шопинг радовал ещё больше, «Марко» предлагает бонусы. Наталья Бодрицкая:

У нас постоянно разрабатываются акционные предложения, разработана дисконтная программа, действует карта рассрочек пяти банков, а также вы можете приобрести подарочный сертификат.