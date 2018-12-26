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27 декабря в Беларуси ожидаются снег и мороз до -9°С

26 декабря 2018 14:10
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Новости Беларуси. В четверг – 27 декабря – в Беларуси прогнозируются снег и мороз.

По информации Белгидромета, будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой снег, а по западу страны прогнозируются дождь и мокрый снег.

В некоторых районах возможны гололед и слабый туман, на некоторых участках дороги – гололедица. Ветер будет порывистым.

Чем отличаются гололёд и гололедица? (читайте здесь)

Ночью температура составит от -5°C до +1°C. При прояснениях прогнозируется мороз до минус 6 – 9°C.

Днем ожидается от -4°C в восточной части страны до +5°C в западной части Беларуси. 

# Погода в Беларуси # общество

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