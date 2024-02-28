Как научиться планировать и правильно расставлять приоритеты? Ответила коуч

Стремясь сделать больше и лучше, успешные и талантливые люди оказываются в ловушке бессмысленных мелочей. Выбрать то, что действительно важно, – задача не из простых. Как же правильно расставить приоритеты?

Марина Астрашинская-Полянских, кандидат физико-математических наук, коуч:

Все, что касается нашей жизни, приоритеты в ней должны быть как ориентир на что-то одно. Если мы будем расфокусированы, если мы будем думать, что наша жизнь подчинена очень многим целям, то будет много энергии уходить на освоение разных целей. Человек – такая система, обладает психикой, когда ему необходим фокус. И вот фокусом для того, чтобы приоритизировать свои задачи, может быть ваша мечта.

Баланс – это всегда про стремление кому-то что-то доказать. Нужно понимать, что в жизни его никогда не будет. И если вы не хотите застрять в хаосе, то нельзя забывать о себе.