Прямой эфир

Как научиться планировать и правильно расставлять приоритеты? Ответила коуч

28 февраля 2024 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стремясь сделать больше и лучше, успешные и талантливые люди оказываются в ловушке бессмысленных мелочей. Выбрать то, что действительно важно, – задача не из простых. Как же правильно расставить приоритеты?

Как научиться планировать и правильно расставлять приоритеты? Ответила коуч-1

Марина Астрашинская-Полянских, кандидат физико-математических наук, коуч:
Все, что касается нашей жизни, приоритеты в ней должны быть как ориентир на что-то одно. Если мы будем расфокусированы, если мы будем думать, что наша жизнь подчинена очень многим целям, то будет много энергии уходить на освоение разных целей. Человек такая система, обладает психикой, когда ему необходим фокус. И вот фокусом для того, чтобы приоритизировать свои задачи, может быть ваша мечта.

Баланс – это всегда про стремление кому-то что-то доказать. Нужно понимать, что в жизни его никогда не будет. И если вы не хотите застрять в хаосе, то нельзя забывать о себе.

Подробности в видео.

# Психология # общество # Яна Галуза

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси угроза паводка! Об актуальной ситуации рассказали представители МЧС и Белгидромета
28 февраля 2024 11:04

В Беларуси угроза паводка! Об актуальной ситуации рассказали представители МЧС и Белгидромета

В Беларуси меняются подходы по назначению пособий по безработице и получению статуса безработного
28 февраля 2024 10:36

В Беларуси меняются подходы по назначению пособий по безработице и получению статуса безработного

В чём секрет популярности Национальной школы красоты? Поговорили с Боженой Еремич
28 февраля 2024 09:47

В чём секрет популярности Национальной школы красоты? Поговорили с Боженой Еремич