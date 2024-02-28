Дом с медузой и водонапорная башня. Показываем самые красивые здания из красного кирпича в Минске
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
В алый Минск невозможно не влюбиться. И хоть мода на яркую кладку была связана с промышленной революцией XIX века, корни уходят глубоко в древность. Знаменитая Вавилонская башня была построена из обожженного кирпича. На наших землях также сохранились великолепные памятники – Каменецкая башня и Мирский замок.
Составили колоритный топ зданий в белорусской столице. Когда в 70-е годы XIX века через Минск прошла железная дорога, город стал развиваться и хорошеть. Для машинистов и других сотрудников стали возводить жилые кварталы. Чтобы обеспечить водой их дома, товарную станцию и паровозное депо, в 1910 году построили водонапорную башню. Шедевр неоготики жив по сей день на улице Автодоровской.
Елена Алинская, экскурсовод:
Толщина стен составляет 1,5 метра. За все это время она не дала ни одной трещины. В годы войны сюда попала бомба, здание было немного разрушено.
Башня также снабжала водой железнодорожную больницу по соседству. Ее возвели в кирпиче еще в 1889-м.
Еще одно достояние эпохи – былое управление Либаво-Роменской железной дороги на Кирова, 11. Дом 1911 года рождения, а по сей день выглядит молодо. Что символично, в нем располагается нынешнее управление Белорусской железной дороги.
Завершаем путешествие в Раковском предместье.
На рубеже XIX и XX века здесь появилось здание, которое в народе называют дом с медузой. На входе было найдено отверстие. Предположительно, именно там находись Свитки Торы.
Подробности в видео.