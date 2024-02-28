Дом с медузой и водонапорная башня. Показываем самые красивые здания из красного кирпича в Минске

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В алый Минск невозможно не влюбиться. И хоть мода на яркую кладку была связана с промышленной революцией XIX века, корни уходят глубоко в древность. Знаменитая Вавилонская башня была построена из обожженного кирпича. На наших землях также сохранились великолепные памятники – Каменецкая башня и Мирский замок.