Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу в Беларуси за 15 июня

Новости Беларуси. По состоянию на 15 июня в Беларуси вылечились и были выписаны 30 420 пациентов, у которых ранее был обнаружен коронавирус.

Как информирует Минздрав в официальном Telegram-канале, в стране зарегистрированы 54 680 человек с COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории республики скончались 312 пациентов с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом.

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