В Немане начала гибнуть рыба. Эксперт назвал вероятную причину мора

Новости Беларуси. Низкий уровень кислорода и высокая температура воды – вероятные причины мора рыбы в Немане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой вывод сделали экологи.

Сообщения о гибели рыбы в реке в районе Гродно стали появляться в соцсетях в минувшие выходные. Все это – результат воздействия климатических явлений. После сильного дождя в четверг была жара. Вода местами прогрелась до 30 градусов и в ней до критических значений снизилась концентрация кислорода. Это и привело к гибели рыбы.

Игорь Сак, заместитель председателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

При проведении обследования прибрежной полосы реки Неман на всем протяжении, где была установлена рыба, фактов загрязненных сточных вод, фактов каких-то сбросов сточных вод в Неман не было установлено. Нами было инициировано проведение лабораторных исследований по всем показателям, проведены отборы проб.

Необходимо отметить, что на всем протяжении Немана содержание растворенного в воде кислорода составило менее 6 миллиграмм на дециметр кубический. Это достаточно низкие показатели, которые могут привести к гибели рыб.