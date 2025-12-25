Виктор Хренин присоединился к марафону «Наши дети» в Орше

Марафон добра «Наши дети» шагает по стране. С Рождеством и Новым годом воспитанников Социально-педагогического центра Оршанского района поздравил Министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марафон добра «Наши дети» шагает по стране. С Рождеством и Новым годом воспитанников Социально-педагогического центра Оршанского района поздравил Министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юные белорусы получили сладкие подарки. В новогоднюю сказку вместе с детьми погрузились генералы и офицеры. Вместе они водили хороводы и пели песни. Праздничную атмосферу создавали артисты Драматического театра белорусской армии.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Наша задача, конечно же, оказать им внимание, чтобы они не потеряли веру. Веру в добро, веру в себя, чтобы они знали, что есть в стране у нас люди, которые всегда подставят плечо, помогут. И ведь самое главное, чтобы они выросли достойными гражданами нашей страны.
Еще до старта марафона «Наши дети» силами военнослужащих был сделан ремонт во внутренних помещениях Социально-педагогического центра Оршанского района, а также обновлен внешний облик.