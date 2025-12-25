Виктор Хренин присоединился к марафону «Наши дети» в Орше

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Наша задача, конечно же, оказать им внимание, чтобы они не потеряли веру. Веру в добро, веру в себя, чтобы они знали, что есть в стране у нас люди, которые всегда подставят плечо, помогут. И ведь самое главное, чтобы они выросли достойными гражданами нашей страны.