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Виктор Хренин присоединился к марафону «Наши дети» в Орше

25 декабря 2025 10:44
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Марафон добра «Наши дети» шагает по стране. С Рождеством и Новым годом воспитанников Социально-педагогического центра Оршанского района поздравил Министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин присоединился к марафону «Наши дети» в Орше-2

Юные белорусы получили сладкие подарки. В новогоднюю сказку вместе с детьми погрузились генералы и офицеры. Вместе они водили хороводы и пели песни. Праздничную атмосферу создавали артисты Драматического театра белорусской армии. 

Виктор Хренин присоединился к марафону «Наши дети» в Орше-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Наша задача, конечно же, оказать им внимание, чтобы они не потеряли веру. Веру в добро, веру в себя, чтобы они знали, что есть в стране у нас люди, которые всегда подставят плечо, помогут. И ведь самое главное, чтобы они выросли достойными гражданами нашей страны.

Виктор Хренин присоединился к марафону «Наши дети» в Орше-6

Еще до старта марафона «Наши дети» силами военнослужащих был сделан ремонт во внутренних помещениях Социально-педагогического центра Оршанского района, а также обновлен внешний облик. 

# Виктор Хренин # Благотворительность

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