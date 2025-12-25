Первый детский реанимобиль создан в Беларуси

Настоящий новогодний подарок получили барановичские медики. Им в распоряжение передан детский реанимобиль. К слову, это первая подобная разработка в Беларуси, аналогов в стране нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машина оснащена инкубатором, аппаратами ИВЛ, кардиомонитором, дефибриллятором, автономными источниками тепла. Также имеется приемное устройство с электрогидравлическими приводами. Благодаря этому перевозить юных пациентов будет безопаснее. Новая техника позволит врачам-реаниматологам оперативно добраться до самых удаленных уголков района и с минимальными рисками доставить ребенка в стационар.

Олег Швед, директор РУП «Медтехноцентр»:

Это приемное устройство позволит амортизировать при перевозке пациентов. Амортизировать все удары, компенсировать движение автомобиля. К тому же приемное устройство оснащено системами защиты, упоров, датчиками веса. Оно определяет, какого пациент веса, и буквально в секунды происходит его настройка.