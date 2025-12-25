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Первый детский реанимобиль создан в Беларуси

25 декабря 2025 10:40
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Настоящий новогодний подарок получили барановичские медики. Им в распоряжение передан детский реанимобиль. К слову, это первая подобная разработка в Беларуси, аналогов в стране нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый детский реанимобиль создан в Беларуси-2

Машина оснащена инкубатором, аппаратами ИВЛ, кардиомонитором, дефибриллятором, автономными источниками тепла. Также имеется приемное устройство с электрогидравлическими приводами. Благодаря этому перевозить юных пациентов будет безопаснее. 

Новая техника позволит врачам-реаниматологам оперативно добраться до самых удаленных уголков района и с минимальными рисками доставить ребенка в стационар. 

Первый детский реанимобиль создан в Беларуси-4

Олег Швед, директор РУП «Медтехноцентр»:
Это приемное устройство позволит амортизировать при перевозке пациентов. Амортизировать все удары, компенсировать движение автомобиля. К тому же приемное устройство оснащено системами защиты, упоров, датчиками веса. Оно определяет, какого пациент веса, и буквально в секунды происходит его настройка.

Первый детский реанимобиль создан в Беларуси-6

Реанимобиль создан на базе МАЗа и на 70 % состоит из отечественных комплектующих. По сравнению с зарубежными аналогами стоит намного дешевле. Конструкторы учли не только медицинские стандарты, но и создали комфортные условия для работы персонала. Рассчитана такая реанимация на колесах в первую очередь для транспортировки новорожденных.

# Медицина

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