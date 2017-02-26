Пластиковая карточка vs наличные деньги: какую форму оплаты предпочитают белорусы и почему

Новости Беларуси. На неделе стали известны интересные цифры. Оказывается, белорусы все охотнее выбирают безналичные платежи. В частности, теперь почти каждый четвертый доллар покупается не в обменнике, а с мобильника или компьютера. Тенденция общемировая.

Экономики стремятся свести наличные расчеты к минимуму. В Европе бывает очень сложно разменять крупную купюру. А в США могут не продать дорогостоящий товар, если платишь не с карточки, а наличными. Это считается подозрительным.

Так борются с незаконными доходами. Возможность введения чего-то похожего сейчас обсуждается в России. В Беларуси терминалы для приема карточек вроде бы уже давно не редкость. Однако в регионах по-прежнему снимают зарплату в день ее получения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Для многих сегодня использование безналичных платежей – обыденность.

Жители Минска:

Доступнее с карточкой. И конечно удобнее. У меня их три.

Очень удобно потому, что копейки не надо искать.

И в Интернете, и в магазине любом без проблем.

Лучше карточкой и явно, что не обманут.

Дмитрий Перцовой, начальник отдела продаж департамента развития сети Банковского процессингового центра:

Благодаря усилиям национального банка Республики Беларусь и банковской системы в целом безналичные платежи развиваются достаточно быстрыми темпами.

Но и от столь привычных наличных отказываться люди не спешат.

Жители Минска:

Удобнее наличными денежками.

Прошел. Сколько нужно денег отдал и все. Удобно и копейками пользоваться, и все нормально.

Однако, знакомство с пластиком – дело первичное, а вот применение его не всегда возможно. И вот вам пример.

Максим Слиж, СТВ:

Проведем эксперимент народный. В выходной день отправляемся на рынок за покупками. У нас собой только пластик – наличных нет. И вот проблема первая – городской транспорт. Куда там прикладывать карточку – непонятно. Значит, поедем «зайцем».

В целом же для экономики страны безналичные расчеты – дело выгодное. Аспект под номером один.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

На наличные деньги в Беларуси приходится менее 10% всех создаваемых денег. Когда деньги находятся в основном в безналичном варианте, существенно сокращаются затраты на поддержание денежной массы. Потому что банкноты, монеты изнашиваются в гораздо меньшей степени и гораздо меньше востребованы.

Еще плюсы – прозрачность и безопасность. Операции доступные и открытые. Значит, спрятать ничего не получится. Да и попытки воровства с личных счетов граждан – дело сомнительное.

Жанна Кулакова, финансовый аналитик:

Это очень эффективный инструмент в борьбе с теневой экономикой, потому что отслеживать движение безналичных денег гораздо проще.

Валерий Полховский:

Если у вас украли кошелек, то его уже с невысокой вероятностью смогут найти. Даже если украли деньги, лежащие в вашей квартире, тоже не очень высокая вероятность, что их смогут вернуть обратно. Но если деньги кто-то забрал с вашего расчетного счета, то всегда банк может посмотреть, кто деньги взял, был ли санкционированным этот платеж.

Но от возможностей с буквы большой переходим к частным. До рынка мы добрались. Ходим, бродим, ищем нужный товар, а в ответ – любой каприз, но только за капитал наличный.

В целом понятно. Привычка приносить денежку с собой – народная. Рынок, он и в городском поселке Лиозно, что в Витебской области, рынок. А вот дела с применением карточек здесь обстоят не очень. Лилии Швайко – 80 лет. Пластикам пользоваться научилась, когда вышла на пенсию. И дорога к банкомату стала путем обыденным.

Лилия Швайко, житель Лиозно:

На рынке только деньгами. Там нет этих, чтобы карточкой рассчитаться. По 10-20 рублей израсходуешь и еще пойдешь. Если много снимешь, то все и расходуешь.

Терминалы в поселке, кончено, есть, но совсем в небольшом количестве. Поэтому в день зарплаты каждый старается пополнить кошелек наличными.

Жители Лиозно:

Банкоматы у нас очень популярны, потому что их мало. Набивается очередь постоянно возле банка, в банке.

В маленьком городе, как наше Лиозно, я рассчитываюсь наличкой.

Деньги всегда в кармане – это лучше.

С начала года в Беларуси терминалы для приема карточек должны иметь все предприятия торговли и обслуживания. Но не все стремятся аппарат установить. И на это есть свои причины.

Дмитрий Перцовой:

Вопрос лежит в плоскости мотивов поведения торговых точек, которые не устанавливают терминальное оборудование. Объективно никаких причин, чтобы они это делали, нет. В маленьком районном городе терминальным оборудованием оснащено 20% от всех торговых точек, потребитель, безусловно, будет снимать деньги в банкоматах и нести наличные в торговые точки. Если бы в городе было оснащено 80% или 90 % торговых точек, естественно его поведение не было бы таким.

Валерий Полховский:

Вы приходите в такси и у вас есть возможность заплатить и деньгами, и карточкой я не думаю, что какой-то потребитель будет против расплатиться карточкой в такси. Потребитель не будет против, таксист может быть против, да.

Сергей Якутович – заместитель директора департамента розничного бизнеса одного из самых крупных игроков на рынке банковских услуг. У самого – 11 карточек. И он – за безналичный.

Сергей Якутович, заместитель директора департамента розничного бизнеса коммерческого банка:

Из года в год объем безналичных платежей увеличивается, развивается инфраструктура. И людям не нужно сегодняшний момент не нужно снимать средства в день зарплаты, потому что можно рассчитаться в магазине, оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома. Это удобно и экономит время. Если брать в целом по структуре, по операциям, по счетам, то 80% операций осуществляются в безналичном порядке.

Пока движение в сторону пластика и его возможностей – личное дело каждого. Несмотря на то, что сегодня даже четверть валюты в стране покупается через компьютер, планшет или смартфон, может случиться и так, как в нашей истории путешествия.

Максим Слиж:

Несмотря на то, что безналичный расчет действительно удобен и экономит наше время. С безопасным и надежным пластиком можно остаться голодным.