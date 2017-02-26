Гендерному стереотипу мы обязаны прошлому веку: стоит ли делить профессии на мужские и женские

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси утвердили Национальный план по обеспечению гендерного равенства. Речь о движении в сторону более-менее одинакового соотношения мужчин и женщин, участвующих в государственной политике, в том чтобы у них был одинаковый уровень зарплат.

Нигде в мире пока не получилось добиться абсолютного равноправия между мужчинами и женщинами. Однако в цивилизованных странах гендерное равенство – несомненный тренд, называемый Целью развития тысячелетия.

Беларусь далеко не на последних позициях в международных гендерных рейтингах. В нижней палате парламента, например, женщин уже больше трети. Все чаще прекрасная половина человечества садится в министерские кресла и возглавляет другие высокие должности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О папах, которые могут, все что угодно, фильмов уйма. А вот в жизни отношения отцов и детей – зачастую совсем не комедия: то не словил, то не рассчитал, то и вовсе испортил праздник.

У Геннадия таких ситуаций не было. Мужчина – представитель того самого одного процента сильной половины белорусов, которые официально «сидят» в декрете. С двухмесячным малышом офицер запаса справляется не благодаря, а вопреки.

Геннадий Муравьев, отец в «декрете»:

На работе мужики, кто у виска покрутил. Считают, что дело отца – это материальное обеспечение семьи и все. Я считаю, это неправильный подход. Надо знать, как взять ребенка, накормить, покупать.

На муже – и пеленки, и кормежка, и спокойствие детей. Кстати, всего их шесть. Разве что грудника раз в день привозят к маме. Все-таки физиология. Семья не скрывает: у жены зарплата больше. Сидеть с детьми Ольге не выгодно. И, как оказалось, неэффективно.

Ольга Синицина:

Я рада, что он почувствовал, что такое тот декретный отпуск, который почему-то по ошибке, когда-то назвали отпуском. Женщины, которые прошли декрет, особенно с двумя маленькими детьми, по-хорошему завидуют.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Наша следующая героиня всяческим гендерным стереотипам дает отпор. Причем, в буквальном смысле. Алла, почему именно бокс?

Алла Яршевич, чемпионка мира по тайскому боксу, чемпионка Беларуси по тайскому боксу:

Потому что бокс – это моя жизнь.

О том, что дочь занимается боксом – еще тогда тайским – мать Аллы узнала последней. Скрывали с папой заодно. Боялись. Впрочем, с титулами страх ушел. На ринге хрупкая девушка становилась бойцом. Давая фору полу якобы сильному. Вот и я убедился: вроде мужчина, но совсем не соперник.

Алла говорит: девушки дерутся напористей. На этом строят свои победные тактики многие женщины-боксеры. Но все это в пределах ринга. Вне его свое берет природа, которая сильнее.

Алла Яршевич:

Если меня кто-то обидит. Была недавно такая ситуация с соседом. Смотрю на него и понимаю – сейчас бы как вдарила. Но я понимаю, что я девочка. В жизни я обычная, ранимая. Девушка, которая капризничает, обижается и может поплакать.

А вот еще пример фиаско гендерных стереотипов. Имя Сергея Васильева – прямо как в фильме – слишком известное, чтобы его называть. Акушер-гинеколог одного из столичных родильных домов больше 20 лет в профессии. И – в этом он глубоко уверен – мужской.

Сергей Васильев, врач акушер-гинеколог, заместитель главного врача по медицинской работе УЗ «Городской клинический родильный дом №2»:

В большинстве развитых стран процент мужчин акушеров-гинекологов доходит до 80-90%. Большая часть женщин относится к мужчине более уважительно. Мужчина у женщин имеет больший вес.

В этой автошколе главный козырь – то, что учеников никто не «лечит». В переносном смысле, конечно. Да и к женщине-инструктору идут именно за этим. Лучше рекламы не придумаешь.

В этой автошколе в принципе все женщины. Здесь выпустили под сотню водителей. В том числе и мужчин. Поэтому на высказывания последних в духе «симпатичный примат с гранатой» о блондинках за рулем не обижаются.

Елена Босякова, инструктор по вождению автомобиля:

Я не считаю, что вождение автомобиля – это мужская работа. На занятиях у нас спокойная, комфортная, семейная обстановка. Приходит больше девочек, женщин, женщин в возрасте, потому что они мужчинам не доверяют.

Прекрасный пол все чаще выходит из тени. У Германии есть Меркель, у Великобритании – Елизавета ІІ, у США – Хиллари Клинтон. Между тем, мужчины штурмуют модные подмостки (Роберто Кавалли), покоряют кулинарные горизонты (Хестон Блюменталь) и становятся всемирно известными парикмахерами. Например, как Крис Макмиллан.

Кирилл Будкевич, психолог:

Гендерному стереотипу мы обязаны прошлому веку. Изначально ведь было время, когда женщины вообще не работали. Потом они стали отстаивать свои права. То, что мы имеем сейчас – то, что этот стереотип стерся.

Гендерного паритета в чистом виде нет нигде в мире. Пока. Ученые прогнозируют: половое равенство наступит уже в конце ХХІ века. Впрочем, если это будет также прекрасно, как в случае с героями нашего сюжета – то пусть хоть завтра.