Если с одного удара пробивается лед, значит, ходить дальше нельзя: как рыбаки заботятся о своей безопасности

Новости Беларуси. Отвага или беспечность? Любители зимней рыбалки продолжают выходить на лед, несмотря на предупреждения МЧС. А тем временем февральская оттепель значительно сократила толщину льда. Местами она едва достигает нескольких сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир, рыбак:

Если с одного удара пробивается лед, значит, туда ходить уже дальше нельзя.

Владимир – рыбак с 20-летним стажем. Однажды он попался на крючок собственной халатности. Лед пошел по швам у него под ногами. Благо, тогда удалось выбраться самому. Но с тех пор он точно знает, что пренебрегать техникой безопасности на льду – глупо. Поэтому пешня для проверки прочности льда – всегда с собой. Есть у него и другие секреты безопасности.

Владимир, рыбак:

Всегда по первому льду и по последнему льду надо ходить только по той акватории, которая уже проверена. Я считаю, что акватория по первому тонкому и по последнему рыхлому – она должна быть не более полтора метра глубиной.

7 минут. Примерно столько может продержаться человек в ледяной воде. А потом потяжелевшая одежда якорем потащит его ко дну. Спасательный жилет, веревка, «кошки» – эти элементарные приспособления в разы увеличивают шансы на выживание в экстремальной ситуации.

«Самоликвидаторы». Так спасатели называют рыбаков, которые беспечно организуют свой отдых и перекладывают ответственность за свою жизнь исключительно на плечи профессионалов.

Павел Щербацевич, водолаз:

В зависимости от ситуации не менее чем через каждые 2 часа делаются обходы. Выходит дежурная смена на акваторию, подходит к рыбакам, делает замечания тем, кто нарушает правила поведения.

Федор Клюкач, председатель Минской городской организации ОСВОД:

Скоро лед будет таять более интенсивно. Он может быть и толстым, но опасным. Уже в нем будут трещинки и по вертикали и по горизонтали. Лед должен быть прозрачным, он тогда имеет прочность.

Матовый желтый лед – это красный сигнал для рыбаков. А толщина менее 7 сантиметров, частые лунки и плюсовая температура – гаранты больших неприятностей. В этом году уже шестеро рыбаков стали жертвами собственного увлечения. Однако самый опасный лед еще впереди.