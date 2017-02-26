Сделают блины, идут на природу, кушают: какими лакомствами встречают весну разные народы мира

Новости Беларуси. Белорусские кулинарные традиции способны объединить за столом не только мужчин и женщин, но и даже адептов разных религиозных конфессий.

У православных верующих – Масленица! Но провожают зиму песнями, танцами и хороводами не только они. В этот день принято просить прощение друг у друга и печь блины.

Оказывается, даже это, нехитрое, на первый взгляд, блюдо, может быть настоящим произведением искусства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сона Саргсян, мастер по приготовлению лавашей:

Надо тесто любить. Когда ты его любишь, оно тоже как будто тебя любит. И все нормально получается.

Тонкий, как лист пергамента, невероятно ароматный и простой в приготовлении. Пожалуй, в мире больше не осталось места, где не пекут армянские блины, более известные как лаваш. Когда-то у теста был сакральный смысл – по нему узнавали пол ребенка. Теперь лаваш имеет, скорее, прикладное значение – это и хлеб, и вилка, и салфетка. Культурное прошлое и будущее целого народа.

Сона Саргсян:

Они очень давно-давно. Наши дедушки, бабушки. Они сделают лаваши и оставят сухими. Как сейчас говорят, чипсы. Положат на складе и используют даже месяцами. Закрывают тканью, чтобы пыли не было. Сколько надо, берут домой, брызгают. Когда брызгают, так пахнет, как будто ты это только сделала.

Уроженка Еревана Сона Саргсян переехала в Беларусь два года назад. Вместе с семьей организовали под Брестом производство выпечки. Говорит, армянские блины, или лаваш, у белорусов популярны не меньше, чем у самих армян.

Сона Саргсян:

Когда начинается весна, где родники, там появляется мята. Вот они такие маленькие бывают, свежие. Берут лаваши люди, идут на природу. Сделают блины, кушают. И как будто наслаждаются весной. Вот, весна пахнет!

Похожие традиции и в Азии. В Южной Корее блины – едва ли не самый главный атрибут праздников. С ними и Новый год встречают, и окончание сбора урожая, и, конечно, финал зимы – по лунному календарю.

Хван Джон Хва, студент (Южной Кореи):

Зима – это очень долгое время, поэтому мы все ждем весну. Кореец тоже ждет, как белорус – Масленицу. Кореец обычно кушает в праздник блин. В корейских блинах много используется разных овощей. Сейчас мы используем только лук, но корейцы используют и капусту, и морковь, и тыкву.

Хван Джон Хва хоть и бывает на родине очень редко, но по корейским блинам ему скучать не приходится. Будущего преподавателя английского языка полностью устраивает не только белорусское образование, но аппетитные кругляши на Масленицу. О своих предпочтениях в начинке гурман с Востока может делиться целыми часами.

Хван Джон Хва:

Но не только корейские блины. Мне тоже нравятся и белорусские блины. Например, со сметаной, клубникой, яблоками и черникой.

А тем временем подоспели и традиционные корейские. Не упускаем возможности продегустировать пачжон – самый популярный из них.

Петр Бутрим, СТВ:

Употребление в пищу корейского блина пачжон сопровождает сразу несколько важных правил. Помимо всем известных палочек, это обязательно соевый соус. И, что удивительно, одна тарелка на всех. Корейцы верят, что это еще больше объединяет тех, кто сидит за столом.

Невозможно представить без блинов и стол туркмена. Правда, там их чаще заменяют лепешкой. А иногда символично называют маленьким солнцем. На удачу кладут и в колыбель младенцу, и в сумку страннику, и конечно на праздничный стол.

Гюльшат Нурыева, студент (Туркменистан):

С лепешками, которые очень тонкие. Их жарят в масле и немножко посыпают сахарной пудрой. Также мы иногда делаем ромбики из теста. Их тоже жарят, они тоже сладкие. Лепешки делаются обычно из пшеничной муки. Добавляются молоко, дрожжи, сахар, соль. Обычно они такие тонкие и круглые. Для них требуются специальные печи из кирпичей и глины.

Азы приготовления блинов и лепешек сама Гюльшат освоила еще в раннем детстве. К слову, в Туркменистане тоже есть аналог Масленицы. Сходство удивительное, но лишь на первый взгляд. Недаром же страны объединяет давняя и крепкая дружба.

Гюльшат Нурыева:

У нас есть мусульманский праздник Новруз Байрам. И тогда люди тоже готовят много лепешек и изделий из муки. Люди очень красочно празднуют это. Также у нас есть традиция прыгать через огонь. Была в прошлом году на Масленице. Там были показаны культура, одежда, костюмы, кухня. Это действительно хорошая возможность окунуться в белорусскую культуру.

Вот так кулинарные и не только традиции Масленицы и встречи весны объединяют целые народы.