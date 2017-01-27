Планы Госкомвоенпрома на 2017: испытания белорусского гранатомета и совершенствование «Полонеза»

Новости Беларуси. Новые радиолокационные комплексы, серия средств радиоэлектронной борьбы и испытания отечественного гранатомета.
В Госкомвоенпроме рассказали о планах на 2017.
Особое внимание – зенитно-ракетным комплексам, развитию беспилотной авиации, в частности, создание беспилотных авиационных комплексов большой дальности и продолжительности полета.
Важное достижение белорусского военпрома – реактивная система залпового огня «Полонез».
В этом году комплекс будут совершенствовать: дальность стрельбы хотят увеличить в полтора раза (до 300 километров).
Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:
Полонез довести до 300 километров. У нас есть план, график работ. Мы в этом году будем испытывать свой, произведенный гранатомет, противотанковый ракетный комплекс. Мы завершаем работу над различными зенитно-ракетными комплексами (на данный момент – средней дальности). Основа у нас есть – «Бук-МБ».
Приступает Беларусь и к серийному производству легкобронированных машин различного предназначения и класса. В числе новинок: разведывательные, радиолокационные, огневые и санитарные авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Модельный ряд будет представлен 3 июля во время парада.