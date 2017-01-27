Планы Госкомвоенпрома на 2017: испытания белорусского гранатомета и совершенствование «Полонеза»

В этом году комплекс будут совершенствовать: дальность стрельбы хотят увеличить в полтора раза (до 300 километров).

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Полонез довести до 300 километров. У нас есть план, график работ. Мы в этом году будем испытывать свой, произведенный гранатомет, противотанковый ракетный комплекс. Мы завершаем работу над различными зенитно-ракетными комплексами (на данный момент – средней дальности). Основа у нас есть – «Бук-МБ».