В Любани открылась необычный магазин хендмейд-товаров



Лавка уже не имеет отбоя от посетителей. Деньги от продажи хэнд-мейд товаров будут направлять на приобретение материалов для ремесел. Ну а юные мастера – в случае если их работы будут проданы – смогут полученные средства направить на свое дальнейшее обучение. Сюжет в программе «Минщина» на СТВ.