Церемония, посвященная событиям Холокоста, прошла в музее Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Одну из самых трагичных дат в истории человечества вспоминает мировое сообщество – 27 января день памяти жертв Холокоста. Церемония, посвященная кровавым событиям, прошла в Белорусском государственном музее Великой Отечественной.

Шесть траурных свечей были зажжены в память о шести миллионах жертв. Эта трагедия стала одной из самых чудовищных в истории. Кровавыми ранами на белорусской земле стали многочисленные гетто и лагеря смерти. Семьям тех, кто с риском для жизни спасал узников лагерей, передали дипломы и медали праведников народов мира. Завершилась церемония минутой молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Ситкевич, внук праведников народов мира Романа и Софии Малиновских:

Это был страх и риск, он рисковал каждый день. И многих людей спас. Не только Холокост, еврейская национальность, но и своих, потому что немцы были очень жестокие во время войны.

На врученных медалях значится: «Тот, кто спас единую душу, спас целый мир». На церемонии состоялось также открытие фотовыставки «Имя, вам, и память».