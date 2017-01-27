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Беларусь будет производить оборудование для изготовления микросхем в Индию

27 января 2017 17:52
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Новости Беларуси. Беларусь планирует наладить поставки оборудования для производства микросхем в Индию. Уникальная разработка наших ученых

позволяет в разы увеличить скорость изготовления плат, к тому же значительно удешевить их конечную стоимость.

Аналогов такого оборудования нет на всем постсоветском пространстве. Технологию используют предприятия Беларуси, России и Китая. Заинтересованы зарубежные партнеры и другими нашими разработками. 27 января многие из них были представлены на выставке достижений в Национальной академии наук.

Всего около 500 разработок – от сельского хозяйства до облачных технологий.

Беларусь будет производить оборудование для изготовления микросхем в Индию-1

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
У нас сегодня должны быть хотя бы вполовину такие менеджеры, которые будут своевременно видеть эти разработки и, минуя все бюрократические вещи, рассматривать этот продукт. Не просто как идею какого-то ученого, а как продукт нашей страны, который необходим для реализации и от которого зависит, в том числе, и развитие нашего государства завтра.

Потому что это импортозамещение, позиционирование страны на внешней арене и решение многих вопросов занятости населения. Если все будут так думать и смотреть на ученых не как на что-то, что болтается под ногами со своими идеями, а как на человека, который создает продукт и которому нужно помочь его реализовать, тогда у нас все получится.

Беларусь будет производить оборудование для изготовления микросхем в Индию-4

В преддверии дня белорусской науки сегодня наградили авторов лучших инновационных разработок 2017 года.

В топ-10 вошла технология, с помощью которой обнаружить онкологические опухоли можно на самых ранних стадиях.

А также методики, позволяющие восстанавливать нервные клетки или выращивать рожь в пробирке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная инновационная политика # Фотофакт # Макcим Рыженков

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