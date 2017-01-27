Беларусь будет производить оборудование для изготовления микросхем в Индию

Новости Беларуси. Беларусь планирует наладить поставки оборудования для производства микросхем в Индию. Уникальная разработка наших ученых позволяет в разы увеличить скорость изготовления плат, к тому же значительно удешевить их конечную стоимость. Аналогов такого оборудования нет на всем постсоветском пространстве. Технологию используют предприятия Беларуси, России и Китая. Заинтересованы зарубежные партнеры и другими нашими разработками. 27 января многие из них были представлены на выставке достижений в Национальной академии наук. Всего около 500 разработок – от сельского хозяйства до облачных технологий.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

У нас сегодня должны быть хотя бы вполовину такие менеджеры, которые будут своевременно видеть эти разработки и, минуя все бюрократические вещи, рассматривать этот продукт. Не просто как идею какого-то ученого, а как продукт нашей страны, который необходим для реализации и от которого зависит, в том числе, и развитие нашего государства завтра.

Потому что это импортозамещение, позиционирование страны на внешней арене и решение многих вопросов занятости населения. Если все будут так думать и смотреть на ученых не как на что-то, что болтается под ногами со своими идеями, а как на человека, который создает продукт и которому нужно помочь его реализовать, тогда у нас все получится.

В преддверии дня белорусской науки сегодня наградили авторов лучших инновационных разработок 2017 года.