Циклон отступит, но погода не изменится. В Беларуси опять прогнозируют ливни и грозы

Новости Беларуси. Сильные дожди и грозы прогнозируются на 13 июля в Беларуси. Не порадует среда и теплом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сложные погодные условия определяет циклон «Зельда», так его окрестили немецкие метеорологи.

Сформировавшись над восточной частью Черного моря циклон смещался вдоль восточных границ Беларуси, сделал петлю над Витебской и Гродненской областями, теперь в его власти находятся и центральные районы страны. Как результат – практически повсеместно дожди, местами сильные с грозами и усилением ветра. 13 июля «Зельда» начнет медленно отступать в юго-восточном направлении, но пока это особо не изменит характер погоды. При плотной облачности температурный фон будет на 2-5 °С ниже климатической нормы.