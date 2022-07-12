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Циклон отступит, но погода не изменится. В Беларуси опять прогнозируют ливни и грозы

12 июля 2022 12:55
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Новости Беларуси. Сильные дожди и грозы прогнозируются на 13 июля в Беларуси. Не порадует среда и теплом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сложные погодные условия определяет циклон «Зельда», так его окрестили немецкие метеорологи.

Циклон отступит, но погода не изменится. В Беларуси опять прогнозируют ливни и грозы-1

Сформировавшись над восточной частью Черного моря циклон смещался вдоль восточных границ Беларуси, сделал петлю над Витебской и Гродненской областями, теперь в его власти находятся и центральные районы страны. Как результат – практически повсеместно дожди, местами сильные с грозами и усилением ветра. 13 июля «Зельда» начнет медленно отступать в юго-восточном направлении, но пока это особо не изменит характер погоды. При плотной облачности температурный фон будет на 2-5 °С ниже климатической нормы.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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