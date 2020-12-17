Планируется проехать более 6 тысяч км. Вифлеемский огонь 17 декабря начнёт путешествие по Беларуси
Новости Беларуси. Беларусь в ожидании одной из главных святынь Рождества. Вифлеемский огонь доставят 17 декабря в Кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественное внесение огня состоится в 17:30, затем пройдет праздничная служба, после которой он начнет путешествие по стране.
В 2019 году маршрут Вифлеемского огня в Беларуси составил более 5 тысяч километров. В этом году планируется проехать на тысячу больше. Зажечь вифлеемскую свечу сможет каждый, независимо от конфессии.
Огонь мира ежегодно зажигается в гроте Рождества Христова в Вифлееме. За историю путешествия святыни в меняющейся политической обстановке никогда не случалось, чтобы огонь не выходил из Вифлеема. Это делает его знаком мира, свидетельством взаимопонимания и символом примирения между народами. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией скауты просят особой молитвенной поддержки.