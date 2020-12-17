Планируется проехать более 6 тысяч км. Вифлеемский огонь 17 декабря начнёт путешествие по Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь в ожидании одной из главных святынь Рождества. Вифлеемский огонь доставят 17 декабря в Кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественное внесение огня состоится в 17:30, затем пройдет праздничная служба, после которой он начнет путешествие по стране.