«Полная замена системы отопления, частичная замена вентиляции». В Московском районе Минска отремонтируют две школы

Новости Беларуси. Масштабная реконструкция. В Московском районе капитально отремонтируют две школы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Одна из них – 60-я – расположена на Карла Либкнехта.

Школу построили 60 лет назад. В 2019 году здесь провели обследование. По его результатам приняли решение о начале модернизации. С сентября учебный процесс здесь приостановлен. Школьники пока учатся в других учебных заведениях.

Строительные работы начнут в апреле. Занятия в школе возобновят уже в новом учебном году.