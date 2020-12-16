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«Полная замена системы отопления, частичная замена вентиляции». В Московском районе Минска отремонтируют две школы

16 декабря 2020 20:22
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Новости Беларуси. Масштабная реконструкция. В Московском районе капитально отремонтируют две школы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Одна из них – 60-я – расположена на Карла Либкнехта.

«Полная замена системы отопления, частичная замена вентиляции». В Московском районе Минска отремонтируют две школы-1

Школу построили 60 лет назад. В 2019 году здесь провели обследование. По его результатам приняли решение о начале модернизации. С сентября учебный процесс здесь приостановлен. Школьники пока учатся в других учебных заведениях.

Строительные работы начнут в апреле. Занятия в школе возобновят уже в новом учебном году.

«Полная замена системы отопления, частичная замена вентиляции». В Московском районе Минска отремонтируют две школы-4

Сергей Усик, начальник отдела предпроектной подготовки «УКС Запад»:
Проект предусматривает усиление строительных конструкций, частично замену стропильной системы, ремонт кровли, благоустройство прилегающей территории с заменой части ограждения, полную замену системы отопления, частичную замену вентиляции, частичную замену оконных блоков.

«Полная замена системы отопления, частичная замена вентиляции». В Московском районе Минска отремонтируют две школы-7

Еще одну большую реконструкцию ожидает 160-я школа на Рафиева. К ее ремонту приступят не раньше лета.

# Школы в Беларуси # общество # Сергей Усик # Фотофакт

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