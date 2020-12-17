«Когда мы уезжаем, хочется плакать». Как воспитанники SOS-детской деревни помогают пожилым людям

Новости Беларуси. В Беларуси сейчас действуют три детские деревни, две из них в Минской области, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Первые несколько коттеджей в Боровлянах под Минском появились еще в 1995-м. В 2003-м открылась вторая SOS-деревня в Марьиной Горке.

В 12 домиках могут одновременно проживать до 70 детей. Каждая SOS-семья – это мама, помощница по хозяйству и пять-семь детей. К мамам требования завышенные, ведь грань между работой и жизнью здесь размывается. И со своими подопечными они по-настоящему роднятся.

Гордиться есть чем. Оказалось, у детей с непростой судьбой есть особая потребность – делиться теплом и творить добро. Уже четыре года как ребята объединились в волонтерский отряд и начали заботиться о пожилых людях.

Ангелина Заголовец, руководитель волонтерского отряда «SOS-детская деревня Марьина Горка»:

Мне очень нравится, так как мы помогаем пожилым, мы ездим к ним, помогаем дрова складывать, красить. Помогать пожилым людям – это очень хорошо. Мы когда приезжаем и уезжаем, они со слезами. Плакать хочется, когда мы уезжаем. Очень хорошо дружим, нам нравится, когда они рассказывают, как они раньше жили, мы сидим с открытым ртом и слушаем. Не преграда для современных тимуровцев даже ограничения из-за COVID. Порадовать пожилых людей получается и на расстоянии.

Уважаемый Александр Никодимович, ребята волонтерского отряда «Творим добро» поздравляют вас с днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, улыбок, никогда не унывать, хорошего настроения и всего самого наилучшего! С днем рождения!

Виктор Жидович, педагог социального отдела поддержки семьи и ребенка «SOS-детская деревня Марьина Горка»:

Наш Александр Никодимович очень плохо видит, из квартиры выходит очень редко, поэтому ему было приятно. Когда приехал его родной брат в гости, то, конечно, дедушка воодушевился, было много эмоций. Он рассказывал брату, что есть такие ребята, волонтеры, они приезжают и поздравляют с праздниками, не забывают, навещают.

Люди в таком возрасте, чтобы не страдали одиночеством, чтобы дети учились, как тяжело пожилому человеку и проявляли сочувствие и уважение. Конечно, им нужно какие-то примеры из жизни видеть. Это воспитывает у детей заботу о пожилых людях. У нас в детской деревне созданы все хорошие условия для детей, а вот как жить в преклонном возрасте, как им иногда бывает одиноко, они не знают. Особенно привязалась к дедушке Саше Анастасия. Ни одна встреча не обходится без слез.

Анастасия Рысевец, участник волонтерского отряда «SOS-детская деревня Марьина Горка»:

Ему не с кем поговорить. Мы к нему приезжаем, и он начинает рассказывать про войну, как он был в детстве, начинает плакать, и я просто не могу сдержать слез. Мне кажется, неравнодушный человек не может не заплакать. Жалко человека, он живет один в доме. Мы к нему ездили, он с нами разговаривал, мы дарили ему подарки, садились за стол, кушали. Он плохо видит, не может увидеть детей, нас. Он радуется, когда мы к нему приезжаем.

Надежда Дудорга, инспектор Территориального центра социального обслуживания населения Пуховичского района:

Для некоторых непривычно, потому что у некоторых даже нет детей, своих внуков, поэтому они учатся с этими детьми общаться, принимают их, как своих внуков, называют их «наши детки», «внучки». Они для них как бабушки.

Приближается Новый год – время сказки и волшебства. Юные волонтеры уже придумывают, как поздравят дедушек и бабушек, к которым успели привязаться. У самих ребят, между тем, желания самые простые, но не по-детски мудрые.