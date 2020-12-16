Ёлка из орехов, каштанов и радиодеталей. Посмотрите, какие композиции создают дети в Смолевичах

Новости Беларуси. Картины, сувениры, авторские куклы и сказочные персонажи. Региональные этапы национальных конкурсов «Техноелка» и «Рождественская звезда» проходят в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мальчики и девочки со всех уголков региона представили свои композиции на суд жюри. Мастера из Смолевичей уже отправили в столицу 14 лучших работ. Подробности в материале Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Елка из орехов, каштанов и радиодеталей. Авторы – мальчишки и девчонки. Теперь в центре творчества ученики создают подарки для родных и близких.