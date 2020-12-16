Ёлка из орехов, каштанов и радиодеталей. Посмотрите, какие композиции создают дети в Смолевичах
Новости Беларуси. Картины, сувениры, авторские куклы и сказочные персонажи. Региональные этапы национальных конкурсов «Техноелка» и «Рождественская звезда» проходят в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мальчики и девочки со всех уголков региона представили свои композиции на суд жюри. Мастера из Смолевичей уже отправили в столицу 14 лучших работ.
Подробности в материале Юлии Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
Елка из орехов, каштанов и радиодеталей. Авторы – мальчишки и девчонки. Теперь в центре творчества ученики создают подарки для родных и близких.
Помимо необычных елок можно увидеть и другие тематические композиции, выполненные в разных техниках. Например, рисунок на стекле.
Антонина Чичко почти год посещает разные кружки. Сразу попробовала себя в этой технике – понравилось. И теперь от дела буквально не оторвать. Участвует в школьных конкурсах, где занимает первые места. Ее идеи самые креативные.
Подробности смотрите в нашем видеоматериале.