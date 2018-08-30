«Планируем сделать мост, который в XIX веке соединял валы». Показываем легендарную речку Менку и родник, которому 1 000 лет

Владислав Слатвинский, староста деревни Городище, председатель территориального общественного самоуправления:

Планируем сделать мост, который когда-то, в XIX веке соединял валы из деревни. Выглядеть он будет так же, как и на фотографии XVIII-XIX веков, которая у нас есть. Хотим сделать его достаточно плотным. Есть у нас проект неофициальный и архитектурного решения, и проект инженерного. За два прыжка – можно перебраться на другой берег.

А ведь в былые времена Менка была судоходной. Впадая в другие реки – Птичь, Припять и Днепр – она обеспечивала выход к Чёрному морю. Полноводной её делали около 30 родников.

Некоторые из которых, по поверьям, помнят ещё времена Всеслава Чародея.

Поэтому восстановление источников для будущего Городища имеет чуть ли не первостепенное значение. Начнут с четырёх. Их очистят от грязи и благоустроят.

Владислав Слатвинский:

По поверьям, этому роднику – около тысячи лет. Он находился здесь в те времена, когда и Пищало проживал здесь.