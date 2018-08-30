«Планируем сделать мост, который в XIX веке соединял валы». Показываем легендарную речку Менку и родник, которому 1 000 лет
Новости Беларуси. О благоустройстве деревни Городище и легендарной реки Менка рассказали в программе «Центральный регион».
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Что Вы планируете сделать на речке Менке?
Владислав Слатвинский, староста деревни Городище, председатель территориального общественного самоуправления:
Планируем сделать мост, который когда-то, в XIX веке соединял валы из деревни. Выглядеть он будет так же, как и на фотографии XVIII-XIX веков, которая у нас есть. Хотим сделать его достаточно плотным. Есть у нас проект неофициальный и архитектурного решения, и проект инженерного.
За два прыжка – можно перебраться на другой берег.
А ведь в былые времена Менка была судоходной.
Впадая в другие реки – Птичь, Припять и Днепр – она обеспечивала выход к Чёрному морю. Полноводной её делали около 30 родников.
Некоторые из которых, по поверьям, помнят ещё времена Всеслава Чародея.
Поэтому восстановление источников для будущего Городища имеет чуть ли не первостепенное значение. Начнут с четырёх.
Их очистят от грязи и благоустроят.
Владислав Слатвинский:
По поверьям, этому роднику – около тысячи лет. Он находился здесь в те времена, когда и Пищало проживал здесь.
Виктор Гринкевич, председатель Щомыслицкого сельского исполнительного комитета:
Когда мы начали подходить к детальной проработке, например, строительства родников, моста через речку, столкнулись с тем, что нужно согласовывать эти строительные работы, получать соответствующие экспертизы, в том числе, природоохранные, учитывая, что объекты расположены в прибрежной зоне реки Менка.
Пока согласована только концепция.
А по поводу детальной проработки, например, моста или ручья мы находимся только на самой начальной стадии.
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