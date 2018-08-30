Прямой эфир

«Планируем сделать мост, который в XIX веке соединял валы». Показываем легендарную речку Менку и родник, которому 1 000 лет

30 августа 2018 12:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О благоустройстве деревни Городище и легендарной реки Менка рассказали в программе «Центральный регион».

«Облагородить рыночную площадь и сделать пабы»: как преобразуют деревню Городище, с которой начинался Минск

Что Вы планируете сделать на речке Менке?

«Планируем сделать мост, который в XIX веке соединял валы». Показываем легендарную речку Менку и родник, которому 1 000 лет -1

Владислав Слатвинский, староста деревни Городище, председатель территориального общественного самоуправления:
Планируем сделать мост, который когда-то, в XIX веке соединял валы из деревни. Выглядеть он будет так же, как и на фотографии XVIII-XIX веков, которая у нас есть. Хотим сделать его достаточно плотным. Есть у нас проект неофициальный и архитектурного решения, и проект инженерного.

За два прыжка – можно перебраться на другой берег.

«Планируем сделать мост, который в XIX веке соединял валы». Показываем легендарную речку Менку и родник, которому 1 000 лет -4

А ведь в былые времена Менка была судоходной.

Впадая в другие реки – Птичь, Припять и Днепр – она обеспечивала выход к Чёрному морю. Полноводной её делали около 30 родников.

«Планируем сделать мост, который в XIX веке соединял валы». Показываем легендарную речку Менку и родник, которому 1 000 лет -7

Некоторые из которых, по поверьям, помнят ещё времена Всеслава Чародея.

«Планируем сделать мост, который в XIX веке соединял валы». Показываем легендарную речку Менку и родник, которому 1 000 лет -10

Поэтому восстановление источников для будущего Городища имеет чуть ли не первостепенное значение. Начнут с четырёх.

Их очистят от грязи и благоустроят.

«Планируем сделать мост, который в XIX веке соединял валы». Показываем легендарную речку Менку и родник, которому 1 000 лет -13

Владислав Слатвинский:
По поверьям, этому роднику – около тысячи лет. Он находился здесь в те времена, когда и Пищало проживал здесь.

«Планируем сделать мост, который в XIX веке соединял валы». Показываем легендарную речку Менку и родник, которому 1 000 лет -16

«Планируем сделать мост, который в XIX веке соединял валы». Показываем легендарную речку Менку и родник, которому 1 000 лет -18

Виктор Гринкевич, председатель Щомыслицкого сельского исполнительного комитета:
Когда мы начали подходить к детальной проработке, например, строительства родников, моста через речку, столкнулись с тем, что нужно согласовывать эти строительные работы, получать соответствующие экспертизы, в том числе, природоохранные, учитывая, что объекты расположены в прибрежной зоне реки Менка.

Пока согласована только концепция.

А по поводу детальной проработки, например, моста или ручья мы находимся только на самой начальной стадии.

«Окружность – больше 6 метров»: показываем уникальный столетний тополь-гигант под Минском

# Достопримечательности Минского района # общество # Владислав Слатвинский # Виктор Гринкевич

Другие новости рубрики

Все новости
«Облагородить рыночную площадь и сделать пабы»: как преобразуют деревню Городище, с которой начинался Минск
30 августа 2018 12:43

«Облагородить рыночную площадь и сделать пабы»: как преобразуют деревню Городище, с которой начинался Минск

На 81 году ушёл из жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон
30 августа 2018 11:29

На 81 году ушёл из жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон

Нужно ли регистрировать собаку на передержке?
30 августа 2018 11:03

Нужно ли регистрировать собаку на передержке?