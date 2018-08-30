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«Окружность – больше 6 метров»: показываем уникальный столетний тополь-гигант под Минском

30 августа 2018 12:43
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Новости Беларуси. О благоустройстве деревни Городище и легендарной реки Менка рассказали в программе «Центральный регион».

«Планируем сделать мост, который в XIX веке соединял валы». Показываем легендарную речку Менку и родник, которому 1 000 лет

Долгожитель деревни Городище – столетний серебристый тополь.

«Окружность – больше 6 метров»: показываем уникальный столетний тополь-гигант под Минском -1

Он – один из самых больших в нашей стране.

Максимальная окружность – больше 6 метров, а высота – 31 метр.

«Окружность – больше 6 метров»: показываем уникальный столетний тополь-гигант под Минском -4

В 2017 году Академия наук внесла его в список редких деревьев Беларуси.

Теперь он находится под особой охраной. Впрочем, как и вся территория исторического местечка Городища.

«Облагородить рыночную площадь и сделать пабы»: как преобразуют деревню Городище, с которой начинался Минск

# Достопримечательности Минского района # общество

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