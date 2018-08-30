«Окружность – больше 6 метров»: показываем уникальный столетний тополь-гигант под Минском

Новости Беларуси. О благоустройстве деревни Городище и легендарной реки Менка рассказали в программе «Центральный регион».
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Долгожитель деревни Городище – столетний серебристый тополь.
Он – один из самых больших в нашей стране.
Максимальная окружность – больше 6 метров, а высота – 31 метр.
В 2017 году Академия наук внесла его в список редких деревьев Беларуси.
Теперь он находится под особой охраной. Впрочем, как и вся территория исторического местечка Городища.
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