«Окружность – больше 6 метров»: показываем уникальный столетний тополь-гигант под Минском

Новости Беларуси. О благоустройстве деревни Городище и легендарной реки Менка рассказали в программе «Центральный регион» .

Максимальная окружность – больше 6 метров, а высота – 31 метр.

Он – один из самых больших в нашей стране.

В 2017 году Академия наук внесла его в список редких деревьев Беларуси.

Теперь он находится под особой охраной. Впрочем, как и вся территория исторического местечка Городища.

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