«Облагородить рыночную площадь и сделать пабы»: как преобразуют деревню Городище, с которой начинался Минск

Новости Беларуси. О благоустройстве деревни Городище и легендарной реки Менка рассказали в программе «Центральный регион». «Планируем сделать мост, который в XIX веке соединял валы». Показываем легендарную речку Менку и родник, которому 1 000 лет Деревню Городище населяет около 400 жителей. Жизнь здесь протекает так же размеренно, как струится ручей. Хозяйство небольшое – всего парочка коров и один десяток лошадей. В прошлом году поселение отпраздновало 470 лет со дня основания. В честь этого в центре установили памятный камень.

Но это всё – лишь вершина «исторического» айсберга. Стоит «копнуть» глубже или перенестись на 2 000 лет назад, как обнаружим, что люди в то время на этих землях уже обосновались. А простая, с виду, деревня превращается в археологический памятник Беларуси.

Пока об этом напоминают лишь параграфы в школьных учебниках и рассказы старожилов. Но время нашло своих героев. Сберечь и возродить историю родного места решила группа местных энтузиастов. Среди них и староста деревни – Владислав Владимирович Слатвинский. Какова концепция проекта по благоустройству Городища?

Владислав Слатвинский, староста деревни Городище, председатель территориального общественного самоуправления:

Поднять престиж деревни, так как исторически доказано, что с неё начинался город Минск. Привести памятник архитектуры в порядок. И общее состояние нашего населённого пункта привести к тем стандартам, которые наш Президент требует под название деревень. Какой Вы видите деревню через 10 лет?

Владислав Слатвинский:

Во-первых, что она обозначена на карте исторических ценностей и памятников Беларуси. Этого нет. Видел я такую карту, но Городища там нет… Чтобы Беларусь и мир знали, что есть такой населённый пункт – Городище.

Для благоустройства деревни разработан проект, автор которого ландшафтный архитектор – Людмила Луцевич. В задумке учитываются историческое прошлое места и пожелания жителей. Уже высажены деревья для мини-парка и обустроена детская площадка.

Намечено облагородить рыночную площадь и создать аллеи. Возможно, в будущем тут появятся даже небольшие пабы для отдыха местных жителей. При помощи Академии наук найдены фотографии деревни в XVIII веке, которые помогут вернуться к былому облику поселения.