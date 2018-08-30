«Облагородить рыночную площадь и сделать пабы»: как преобразуют деревню Городище, с которой начинался Минск
Новости Беларуси. О благоустройстве деревни Городище и легендарной реки Менка рассказали в программе «Центральный регион».
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Деревню Городище населяет около 400 жителей. Жизнь здесь протекает так же размеренно, как струится ручей. Хозяйство небольшое – всего парочка коров и один десяток лошадей.
В прошлом году поселение отпраздновало 470 лет со дня основания.
В честь этого в центре установили памятный камень.
Но это всё – лишь вершина «исторического» айсберга. Стоит «копнуть» глубже или перенестись на 2 000 лет назад, как обнаружим, что люди в то время на этих землях уже обосновались.
А простая, с виду, деревня превращается в археологический памятник Беларуси.
Пока об этом напоминают лишь параграфы в школьных учебниках и рассказы старожилов. Но время нашло своих героев. Сберечь и возродить историю родного места решила группа местных энтузиастов. Среди них и староста деревни – Владислав Владимирович Слатвинский.
Какова концепция проекта по благоустройству Городища?
Владислав Слатвинский, староста деревни Городище, председатель территориального общественного самоуправления:
Поднять престиж деревни, так как исторически доказано, что с неё начинался город Минск.
Привести памятник архитектуры в порядок.
И общее состояние нашего населённого пункта привести к тем стандартам, которые наш Президент требует под название деревень.
Какой Вы видите деревню через 10 лет?
Владислав Слатвинский:
Во-первых, что она обозначена на карте исторических ценностей и памятников Беларуси. Этого нет.
Видел я такую карту, но Городища там нет…
Чтобы Беларусь и мир знали, что есть такой населённый пункт – Городище.
Для благоустройства деревни разработан проект, автор которого ландшафтный архитектор – Людмила Луцевич. В задумке учитываются историческое прошлое места и пожелания жителей. Уже высажены деревья для мини-парка и обустроена детская площадка.
Намечено облагородить рыночную площадь и создать аллеи.
Возможно, в будущем тут появятся даже небольшие пабы для отдыха местных жителей. При помощи Академии наук найдены фотографии деревни в XVIII веке, которые помогут вернуться к былому облику поселения.
Насколько хватит спонсорских средств и своих сил на работу. Но сейчас, даже при подборе деревьев для высадки, жители опираются на сведения о том, какие виды произрастали в этой местности исторически.
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