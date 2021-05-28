«Планируем индивидуальное трудоустройство». Рассказываем, как школьники могут подзаработать на каникулах

Новости Беларуси. В Пуховичском районе летом 2021 года планируют трудоустроить более 100 школьников и студентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Молодежь активно подает заявки на работу, заполняет анкеты. Старшеклассники и студенты могут выбрать любое направление по желанию. В период летних каникул в районе будут созданы производственный, строительный, экологический, сельскохозяйственный и педагогический отряды.

Елена Мазаник, первый секретарь Пуховичского районного комитета БРСМ: Заявки поступают до сих пор, то есть ребята приходят, заполняют анкеты, мы держим связь с ними через социальные сети. Помимо студенческих отрядов, мы планируем индивидуальное трудоустройство ребят.

Наталья Лисовская, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите населения Пуховичского райисполкома: Для занятости школьников мы организуем временную занятость с использованием средств Фонда социальной защиты населения. В период весенних каникул у нас уже в таких работах приняли участие порядка 40 несовершеннолетних.

Мария Лиморова, ученица средней школы № 2: У меня очень много энергии, и я решила направить эту энергию в нужное русло. И также я считаю, что за то время, которое мы проведем, можно сказать, на этой подработке, мы познакомимся с новыми ребятами и заработаем денег.

Диана Радюк, ученица средней школы № 2:

Есть экологических отряд, там предлагают посадить деревья, и я думаю, что это будет очень-очень интересно.

«Ходила по заведениям и спрашивала, нужны ли им работники». Как подростку найти подработку на лето?

Рабочие места для молодежи уже готовы предоставить такие предприятия, как Пуховичский лесхоз, аграрно-технический колледж, сельхозпредприятие «Руденск».