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План развития социальной сферы Минска на пять лет: почти вдвое увеличили финансирование трудоустройства безработных

09 июня 2016 18:07
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Новости Беларуси. 9 июня в столичной мэрии утвердили план мероприятий по развитию социальной сферы Минска на ближайшие пять лет. Программа предусматривает и соцзащиту населения, и содействие занятости горожан.

Так, на эти цели в 2016 году выделили более шестисот миллиардов рублей. Согласно новому документу, почти вдвое увеличили финансирование мероприятий по трудоустройству безработных. Немаловажно, что при создании этой программы учитывали просьбы, а также пожелания самих минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Трудоустройство

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