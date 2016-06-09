Новости Беларуси. Качественно и с использованием отечественных материалов. Белорусские специалисты предложили решение проблем бездорожья на селе. При создании таких путей планируется использовать отечественный цемент и бетон. Применение данных материалов уже хорошо зарекомендовало себя при строительстве второй кольцевой автодороги.

Несмотря на то, что от Гомеля до Поколюбич меньше километра, о городских дорогах в этом агрогородке только мечтают. Единственная безупречная – центральная улица – она же трасса местного значения, соединяющая Райцентр Ветку с областным центром. Зато шаг влево шаг вправо – это пропасть технологий: ни о каком асфальтном покрытии здесь и не слышали. В лучшем случае на жалобы сельчан приезжает грейдер и пара машин с отсевом строительного мусора.

Водитель:

И осенью, и зимой одинаково. На машине практически невозможно. Размывается постоянно.

Решить подобные проблемы можно с помощью отечественного цемента. Это идея белорусских дорожников. При строительстве проселочных дорог и дорог местного значения предлагают использовать метод укрепления грунта и материалов цементом. При такой технологии используют песок, который уже находится под ногами. Плюс понадобится всего 7% скрепляющего материала.

Второй вариант предполагает использование укатываемого бетона. Поверхность получается не идеально ровная, но способ весьма экономичен. Поэтому может быть востребован при прокладке маршрутов к промышленным предприятиям и товарным фермам.

Виктор Шумчик, директор Белорусского дорожного научно-исследовательского института:

Это экономично, долговечно, и для этого у нас практически все есть, за исключением некоторых механизмов.

Прочный и надежный бетон уже давно используют при строительстве дорог наши соседи в России, Украине и Прибалтике. Да и для нас этот метод не новый. В советское время в Беларуси было построено около 900 километров таких прочных магистралей республиканского значения.

В наши дни отечественный бетон уже успел хорошо зарекомендовать себя при строительстве второй кольцевой автодороги вокруг Минска. Построить второе кольцо вокруг столицы, чтобы разгрузить город, в свое время поручил Президент. Одевают новую автотрассу в отечественный «цементобетон».

Николай Маханьков, заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Использование цемента в дорожной отрасли себя зарекомендовало довольно-таки положительно. Нареканий на качество от потребителей нет. Данную тематику планируется развивать и дальше.

Возрождение в стране цементобетонных дорог имеет два положительных аспекта. Мы можем создавать качественные магистрали и дороги местного значения, которые будут служить по несколько десятков лет. Второй несомненный плюс это загрузка цементной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.