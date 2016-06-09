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Минск вошел в тройку самых популярных у россиян городов для посещения на июньские праздники

09 июня 2016 18:06
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Новости Беларуси. Белорусская столица вновь на вершине туристического олимпа. В этот раз Минск вошел в тройку самых популярных у россиян городов для посещения на июньские праздничные выходные. Такие данные опубликовал один из известных туристических сервисов онлайн-бронирования.

Лидерство с белорусским мегаполисом разделили Прага и Баку. В десятку лучших вошли Таллин, Рига, Будапешт, Тбилиси, Варшава, Хельсинки и Барселона.

К слову, Минск регулярно пользуется популярностью у приезжих иностранцев. Гости столицы отмечают доступную стоимость гостиничных номеров, а также гостеприимное обслуживание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Туризм

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