Минск вошел в тройку самых популярных у россиян городов для посещения на июньские праздники

Новости Беларуси. Белорусская столица вновь на вершине туристического олимпа. В этот раз Минск вошел в тройку самых популярных у россиян городов для посещения на июньские праздничные выходные. Такие данные опубликовал один из известных туристических сервисов онлайн-бронирования.

Лидерство с белорусским мегаполисом разделили Прага и Баку. В десятку лучших вошли Таллин, Рига, Будапешт, Тбилиси, Варшава, Хельсинки и Барселона.

К слову, Минск регулярно пользуется популярностью у приезжих иностранцев. Гости столицы отмечают доступную стоимость гостиничных номеров, а также гостеприимное обслуживание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.