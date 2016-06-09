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Эстетическое преображение МКАД: на откосах и полянах высадят оригинальные цветочные композиции

09 июня 2016 18:07
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Новости Беларуси. Главное кольцо города готово к преображению. Столичные архитекторы скорректировали единую концепцию развития МКАД и ее прилегающих территорий. Всего более полусотни предложений, которые, по словам экспертов, не требуют значительных финансовых затрат. Основной упор сделают на эстетику Минской кольцевой. Согласно задумке, гаражные массивы прикроют живым барьером, предусмотрены и новые щиты шумоизоляции. А на откосах и полянах дополнительно высадят оригинальные цветочные композиции. Впрочем, изменения коснутся практически каждого километра скоростной магистрали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дополнения и изменения к уже разработанной концепции развития МКАД градостроители внесли по поручению городских служб. Весенние объезды кольцевой показали, что необходимо тщательнее подойти к благоустройству и внешнему виду этой магистрали. Сейчас планы по ее преображению направлены во все районные администрации города.

# общество # Автодороги Беларуси

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