Пламя добра и мира в каждый дом. Вифлеемский огонь прибыл в Фарный костёл в Гродно

Новости Беларуси. Пламя добра и мира в каждый дом. В главный католический храм Гродно – Фарный костел – прибыл Вифлеемский огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Святыня зажжена от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме. Каждый год в канун этого светлого праздника огонь начинает путешествие по странам. Отправная точка – Вена, потом Чехия, Польша, откуда католические скауты доставляют огонь на белорусскую границу.