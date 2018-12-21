Пламя добра и мира в каждый дом. Вифлеемский огонь прибыл в Фарный костёл в Гродно
Новости Беларуси. Пламя добра и мира в каждый дом. В главный католический храм Гродно – Фарный костел – прибыл Вифлеемский огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Святыня зажжена от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме. Каждый год в канун этого светлого праздника огонь начинает путешествие по странам. Отправная точка – Вена, потом Чехия, Польша, откуда католические скауты доставляют огонь на белорусскую границу.
В Фарном костеле лампаду установили возле главного алтаря. В этот вечер сотни людей пришли поклониться благодатному огню. И до начала января каждый, не зависимо от вероисповедания, может зажечь от него свою свечу добра и отнести домой.
Божена Богушевская, житель Гродно:
Чтобы свет был в доме, чтобы добро царило в доме.
Юзеф Станевский, вспомогательный епископ Гродненской католической епархии:
Жадаю, каб Віфлеемскі агонь гэтую радасць, гэты сімвал Езуса Хрыста ў нашай малой радзіме Беларусі і ў кожным нашым доме, у сям“і і ў сэрцах людзей абаграваў, аб“ядноўваў і дадаваў супакою і радасці.
С этого момента во всех костелах Беларуси зажгутся лампады с Вифлеемским огнем. Уже 22 декабря святыню торжественно доставят в Минск в Архикафедральный собор Святого Имени Пресвятой Девы Марии.