«Местечко возле колонны, где пришлось дремать». Состоялась экскурсия для БелТА по Дворцу Независимости

Новости Беларуси. В честь юбилея у сотрудников БелТА была прекрасная возможность пополнить не только рабочие, но и домашние фотоархивы. Для них провели экскурсию по Дворцу Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно, знакомство с интерьерами началась в зале торжественных церемоний, где состоялась инаугурация Президента. Каждый год этот здесь проходит бал выпускников и другие значимые мероприятия. Увидели посетители и основные залы Дворца, где проходят встречи на самом высоком уровне. В том числе им показали обстановку, в которой состоялись основные переговоры «Нормандской четверки».

Участников экскурсии впечатлили и уникальные фотографии из архива главы государства, и подарки, которые были вручены Президенту в ходе международных встреч. «Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА Впрочем, журналисты БелТА зачастую сами являются участниками важных политических событий, которые проходят во Дворце Независимости.

Владимир Матвеев, начальник отдела информационного агентства «БелТА»:

Иногда приходится ехать прямо отсюда домой, когда мероприятия затягиваются. Чего скрывать, все мы помним съезд «Нормандской четверки», который здесь проходил, сюда пришла моя супруга (она тоже работает в агентстве), показал ей даже местечко возле колонны внизу, где пришлось дремать несколько часов в ожидании, когда главы государств достигнут каких-то договоренностей.

Татьяна Петручик, выпускающий редактор главного выпуска информационного агентства «БелТА»:

Я считаю, что это уникальная возможность побывать во Дворце Независимости, увидеть все своими глазами. Потому что это здание важно не только для нашей страны, но и известное во всем мире. Здесь происходили исторические события. Конечно, сегодня было очень интересно прикоснуться к этой истории, посмотреть все самой. Это большая честь для всего нашего коллектива.