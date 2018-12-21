17-ю годовщину со дня образования отмечает Генштаб ВС Беларуси

Новости Беларуси. Знаковая дата в истории становления современной белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно 17 лет назад был создан Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Беларусь. Сегодня это центральный орган управления армии.