17-ю годовщину со дня образования отмечает Генштаб ВС Беларуси

Новости Беларуси. Знаковая дата в истории становления современной белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Знаковая дата в истории становления современной белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ровно 17 лет назад был создан Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Беларусь. Сегодня это центральный орган управления армии.
Он реализует оперативные функции по управлению Вооруженными Силами, обеспечивая высокий уровень их боеспособности.