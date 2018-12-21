Прямой эфир

17-ю годовщину со дня образования отмечает Генштаб ВС Беларуси

21 декабря 2018 16:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Знаковая дата в истории становления современной белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17-ю годовщину со дня образования отмечает Генштаб ВС Беларуси-1

Ровно 17 лет назад был создан Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Беларусь. Сегодня это центральный орган управления армии.

17-ю годовщину со дня образования отмечает Генштаб ВС Беларуси-4

Он реализует оперативные функции по управлению Вооруженными Силами, обеспечивая высокий уровень их боеспособности.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пациенты 3-й детской больницы Минска получили подарки от Следственного комитета
21 декабря 2018 16:10

Пациенты 3-й детской больницы Минска получили подарки от Следственного комитета

«Старт для следующих свершений». Президент наградил лучших представителей различных отраслей
21 декабря 2018 15:42

«Старт для следующих свершений». Президент наградил лучших представителей различных отраслей

22 декабря в Москве обсудят отмену роуминга в Союзном государстве
21 декабря 2018 14:51

22 декабря в Москве обсудят отмену роуминга в Союзном государстве