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Откуда у феи рога? В Гомеле прошёл конкурс парикмахеров «Белорусский мастер»

17 марта 2018 13:09
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Новости Беларуси. В Гомеле выбрали лучшего парикмахера. Национальный конкурс «Белорусский мастер» прошел под эгидой Федерации профсоюзов,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Откуда у феи рога? В Гомеле прошёл конкурс парикмахеров «Белорусский мастер»-1

Откуда у феи рога? В Гомеле прошёл конкурс парикмахеров «Белорусский мастер»-3

Победа досталась известному гомельскому стилисту. Она не только победитель международных конкурсов, но и тренер команды молодых парикмахеров. На суд жюри Полина представила фантазийную работу под названием «Фея».

Откуда у феи рога? В Гомеле прошёл конкурс парикмахеров «Белорусский мастер»-6

Полина Голомазова, победитель конкурса «Белорусский мастер – 2018»:
Многие задавали мне вопрос: почему у нее прическа в виде рогов. Я отвечаю, что фея – это образ доброй женщины. Но если любую добрую женщину обидеть, в ней таиться какая-то бесовинка. Лучше не злить.

Откуда у феи рога? В Гомеле прошёл конкурс парикмахеров «Белорусский мастер»-9

«Белорусский мастер» открыл сезон профессиональных конкурсов в индустрии красоты. Уже совсем скоро в Гомеле стартует крупнейший международный фестиваль «Золотой подснежник».

Откуда у феи рога? В Гомеле прошёл конкурс парикмахеров «Белорусский мастер»-12

# общество # Профессии # Фотофакт # Полина Голомазова

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