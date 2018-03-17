Откуда у феи рога? В Гомеле прошёл конкурс парикмахеров «Белорусский мастер»

Новости Беларуси. В Гомеле выбрали лучшего парикмахера. Национальный конкурс «Белорусский мастер» прошел под эгидой Федерации профсоюзов,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победа досталась известному гомельскому стилисту. Она не только победитель международных конкурсов, но и тренер команды молодых парикмахеров. На суд жюри Полина представила фантазийную работу под названием «Фея».

Полина Голомазова, победитель конкурса «Белорусский мастер – 2018»:

Многие задавали мне вопрос: почему у нее прическа в виде рогов. Я отвечаю, что фея – это образ доброй женщины. Но если любую добрую женщину обидеть, в ней таиться какая-то бесовинка. Лучше не злить.