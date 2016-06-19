Питьевые источники в Минске: где пить разрешено, где категорически запрещено и как проверяется вода

Декоративных источников в Минске огромное множество, многие из них имеют свою историю, пользуются огромной популярностью и являются украшением города.

В 2000 году в Минске появилось более 10 скважин, которые превратились в прекрасные источники питьевой воды. Сегодня действуют лишь три из них. Все дело в том, что 8 таких источников подавали такую же воду, как и в водопроводах близлежащих домов. Их использование оказалось нецелесообразным. Оставить решили лишь те, что во Фрунзенском районе. Ведь для местных жителей это единственный источник артезианской воды, качество которой еженедельно отслеживает «Минскводоканал».

Наталья Грушник, начальник лаборатории производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:

Все три источника – это артезианские скважины. Мы еженедельно контролируем их качество обязательно по микробиологическим показателям. Это первое условие контроля. И, конечно, по химическим показателям. Это цветность, мутность и железо. Сразу скажу, что при включении этих источников была проверена вся группа показателей нашей области. Это 59 показателей. Всем нормативам эта вода соответствует.

Один из питьевых источников находится в парке 60-летия Октября, что на улице Сердича. Здесь можно не только прогуляться по красивому парку, скрыться от летнего зноя в тени берез, но и напиться из декоративного источника артезианской воды. Специалисты уверяют: вода здесь не только вкусная, но и полезная. Проверку у горожан источник прошел давно, поэтому здесь всегда многолюдно.

Еще одно невероятно красивое место во Фрунзенском районе – лесопарк «Медвежино». Здесь также расположилась артезианская скважина. Чистая, холодная и невероятно вкусная вода уже заслужила признание местных жителей. Этот источник также находится под контролем «Минскводоканала».

Еще одна действующая скважина расположилась на пересечении улиц Матусевича и Лещинского. Пить эту воды специалисты также рекомендуют. Чего нельзя сказать о многих других источниках в городе. Они получили статус декоративных. А пить из них запрещено.

Юлия Журова, и.о. заведующего отделением коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

В городе множество декоративных источников, в которых вода проверяется на соответствие требованиям гигиенических нормативов, но предназначена сугубо для декоративного использования. На этих декоративных источниках имеются таблички, на которых написано, что вода не предназначена для питья.

К таким относится и самый популярный источник у минчан, что на проспекте Победителей. Его многовековая история притягивает сюда все больше и больше людей.

Еще в 1812 году на месте родника было чудесное явление иконы Божией Матери. Впоследствии она стала носить имя Крупецкой, в честь имения Крупцы, которое находилось здесь в ту пору. С того времени верующие все чаще стали приходить к роднику за водой.

В 90-е годы прошлого столетия здесь возвели Свято-Покровский храм. Рядом с ним расположился декоративный источник, куда и сегодня минчане приходят за водой. Однако специалисты не советуют пить из него. Вода здесь не соответствует микробиологическим показателям. Потому лучше приходите сюда, чтобы полюбоваться живописными пейзажами и прогуляться по старинному парку.

Наталья Грушник, начальник лаборатории производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:

Если вода незнакомая и вы не знаете чей это источник, я категорически не советую использовать его как питьевой. Потому что помимо того, что он может не соответствовать по химическим показателям (например, родниковые воды наши, к сожалению, часто превышают нитраты, азотную группу), и нужно хорошо быть уверенным в качестве воды, чтобы ее пить, однозначно вода должна контролироваться по микробиологии.

Город украшает большое количество декоративных источников. Однако помните, что многие из них – это не родники, а лишь инженерное сооружение. Потому всегда узнавайте, является ли источник питьевым. Так и от прогулки в городе получите удовольствие, и неприятных последствий сможете избежать, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.