Игорь Каско – делегат V Всебелорусского народного собрания, главврач Могилевской областной детской больницы

Новости Беларуси. Повышение уровня жизни человека – главный приоритет развития страны на ближайшее пять лет. Это основное положение программы, которая будет обсуждаться на V Всебелорусском народном собрании. Участие в нем примут делегаты из всех регионов страны, представители самых разных профессий. Герой сюжета – главный врач Могилевской областной детской больницы. Игорь Каско намерен затронуть тему из области медицины, которая имеет прямое отношение и к экономике.

За последние годы белорусское здравоохранение сделало большой шаг вперед. Выросли доступность и качество медицинских услуг. Взять хотя бы Могилевскую областную детскую больницу. Государство вложило сюда большие средства. Построен новых хирургический корпус, закуплено современное оборудование. Сегодня здесь оказывают все виды медицинской помощи. Сконцентрированы лучшие силы: педиатры, терапевты, хирурги.

Игорь Каско, главный врач Могилевской областной детской больницы, делегат V Всебелорусского народного собрания:

На сегодняшний день стационар выхаживает детей, рожденных с массой тела от 500 граммов. Результаты выхаживания получаются очень неплохие.

Главврач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско утверждает: белорусское здравоохранение достигло мировых вершин. Например, уровень младенческой смертности один из самых низких на планете. Абсолютное большинство таких недоношенных новорожденных уже к году-двум не отстают по развитию от своих сверстников.

Игорь Каско, главный врач Могилевской областной детской больницы, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Вот этот ребенок уже 300 граммов веса набрал. Уже видно, что появился человек.

Участие во всебелорусском собрании Игорь Каско будет принимать впервые. На собрании коллектива его кандидатура прошла единогласно. Он не кабинетный врач – практикующий.

Анна Рево, старшая медсестра Могилевской областной детской больницы:

Очень внимательный к каждому человеку, к каждому сотруднику. К нему всегда можно подойти со своей проблемой и он всегда поможет ее решить, будь то санитарка, будь то доктор, медсестра.

Основным приоритетом государственной политики на ближайшие годы станет повышение уровня жизни человека. И в достижении цели велика роль медицины, – считает Игорь Каско. Сегодня больше внимания нужно уделять профилактике заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Каско, главный врач Могилевской областной детской больницы, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Здесь тоже есть еще резервы. И в плане обучения и населения, и врачей по вопросам профилактики заболеваний. Профилактировать легче, чем лечить.

И это касается не только детей, но и взрослых. Ведь состояние здоровья человека напрямую отражается на производительности его труда. А это уже экономический момент.