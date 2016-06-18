Прямой эфир

Непогода в Минской области: из-за сильного ветра были обесточены более 100 городов и деревень

18 июня 2016 16:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Последствия непогоды также устраняют в Минской области. Основной урон сильный ветер нанес линиям электропередачи.

В итоге  по всей области остались обесточены  больше сотни населенных пунктов. Возобновление подачи электричества  началось еще с 6 утра, на ремонтных работах задействовано  больше 9 десятков бригад и сто единиц техники.

К этому моменту в большинстве пострадавших от грозы городах и деревнях подача  тока восстановлена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Этим вечером планируется подключить к напряжению все дома.

Николай Чадович, житель деревни Тресковщина:
Разразилась такая буря, ураган – деревья чуть ли не гнулись дугой до земли. Клён не выдержал и упал на линию электропередачи. Вечером я позвонил в службу – молодцы, сработали очень оперативно, мы очень довольны

Юрий Матылицкий, заместитель главного инженера Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»:
Сразу с рассветом начаты аварийно-восстановительные работы. На этом были задействованы дополнительные бригады – количество  аварийно-восстановительных бригад было увеличено в 3 раза. Поэтому на сегодняшний день всё направлено на то, чтобы в ближайшее время восстановить электроснабжение

# общество # Ураганы # Юрий Матылицкий

Другие новости рубрики

Все новости
«Пять китов» на пять лет: что белорусы считают самым важным в программе развития страны?
18 июня 2016 16:38

«Пять китов» на пять лет: что белорусы считают самым важным в программе развития страны?

Зачем извозчики спускали вагоны с рельсов и как Ленин заочно работал машинистом: белорусским трамваям — 118 лет
18 июня 2016 16:34

Зачем извозчики спускали вагоны с рельсов и как Ленин заочно работал машинистом: белорусским трамваям — 118 лет

Директор «Минсккоммунтеплосети» Владимир Александров – обо всем, что связано с отключением горячей воды
18 июня 2016 15:03

Директор «Минсккоммунтеплосети» Владимир Александров – обо всем, что связано с отключением горячей воды