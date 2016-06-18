Непогода в Минской области: из-за сильного ветра были обесточены более 100 городов и деревень

Новости Беларуси. Последствия непогоды также устраняют в Минской области. Основной урон сильный ветер нанес линиям электропередачи.

В итоге по всей области остались обесточены больше сотни населенных пунктов. Возобновление подачи электричества началось еще с 6 утра, на ремонтных работах задействовано больше 9 десятков бригад и сто единиц техники.

К этому моменту в большинстве пострадавших от грозы городах и деревнях подача тока восстановлена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим вечером планируется подключить к напряжению все дома.

Николай Чадович, житель деревни Тресковщина:

Разразилась такая буря, ураган – деревья чуть ли не гнулись дугой до земли. Клён не выдержал и упал на линию электропередачи. Вечером я позвонил в службу – молодцы, сработали очень оперативно, мы очень довольны

Юрий Матылицкий, заместитель главного инженера Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»:

Сразу с рассветом начаты аварийно-восстановительные работы. На этом были задействованы дополнительные бригады – количество аварийно-восстановительных бригад было увеличено в 3 раза. Поэтому на сегодняшний день всё направлено на то, чтобы в ближайшее время восстановить электроснабжение