День медработника отмечается 19 июня в Беларуси: поздравления направил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Тем временем медики отмечают свой профессиональный праздник. Ежегодно День медработника выпадает на третье воскресенье июня. Большинство людей в белых халатах сегодня на рабочем посту: свою вахту тысячи врачей и медсестер несут круглосуточно.

За последние годы белорусская медицина сделала огромный шаг вперед. В стране снизился риск инфекционных заболеваний, уровень материнской и младенческой смертности соответствуют показателям наиболее развитых стран на планете, а успехи белорусских трансплантологов вывели нашу медицину на мировой уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С праздником медработников поздравил Президент Александр Лукашенко. «Самоотверженно и неутомимо работая, вы ежедневно спасаете и дарите людям самое ценное – жизнь. Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, возвращая пациентам веру и надежду. Ваша профессия требует большой самоотдачи, чуткости и терпения».