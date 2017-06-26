Питание или коммуналка: на что минчане тратят больше всего денег?

Новости Беларуси. Как жители столицы расходуют свои финансовые средства, рассказали в программе «Большой город».

Ольга Матусевич, начальник отдела обследований домашних хозяйств Главного статистического управления Минска:

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, в 1-ом квартале 2017 года денежные расходы одного домашнего хозяйства в месяц составили более 1200 рублей.

Из которых 77% были израсходованы на питание, покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг.

Так называемых потребительских расходов. А остальная часть, 23%, была направлена на вклады и сбережения, налоги, на взносы и другие платежи, расходы на личные подсобные хозяйства. На питание в 1-ом квартале ежемесячно одним домашним хозяйством расходовалось более 40% – это от потребительских расходов, на алкогольные напитки и табачные изделия было более 2%, на приобретение непродовольственных товаров – 30%, на оплату услуг – более 26%.