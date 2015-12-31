Мероприятия в Минске в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. Самый любимый и долгожданный праздник. Считанные часы остаются до наступления Нового года. Сегодня, 31 декабря, страна встречает 2016-й год. Большинство белорусов соберутся сегодня за праздничным столом в кругу семьи и друзей. По традиции многие выходят в эту ночь на улицы города, чтобы присоединиться к массовым гуляньям. Только в столице праздничная программа развернется более чем на двух десятках открытых площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск уже давно готов к празднику. Улицы города переливаются огнями яркой иллюминации, организована интересная развлекательная программа.

Главной площадкой новогодних гуляний станет Дворец спорта. С 23:00 и до 4:00 здесь пройдет концертная программа с участием популярных творческих коллективов и эстрадных исполнителей.

По традиции в каждом районе будут организованы красочные концертные программы.

Кульминацией праздника традиционно станет музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу.

Огненную феерию можно будет увидеть в 1:30 на площадке возле Дворца спорта.

Уже известно, что представление продлится 15 минут. Кстати, в связи с его проведением водителей просят приезжать на место заранее и парковаться в удалении. Поэтому удобнее будет воспользоваться общественным транспортом.