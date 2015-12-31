Сегодня страна отмечает праздник, которого мы все ждем с нетерпением целый год. Время отдыха, веселья, шампанского и желаний. Но не у всех есть возможность провести этот вечер с родными и близкими. По долгу службы представители этих профессий в праздничный день дежурят на работе. Кто в Беларуси трудится во время главного семейного праздника?

Татьяна Лукашевич работает в бригаде скорой помощи уже 13 лет. Для болезней праздников не существует, а значит врачам всегда нужно быть на чеку. Для сотрудников скорой помощи разработана специальная схема дежурств на новый год.

Встречают праздник с коллегами и те, кто работает вахтовым методом. Посменно, на непрерывном производстве, в сельском хозяйстве или животноводстве. Корова не будет ждать будней, чтобы ее подоили – поэтому праздничных дней для сотрудников фермы не существует.

Службы спасения и аварийные службы, транспорт и связь – сотрудники этих организаций уже свыклись с дежурствами в новогоднюю ночь. Артем Цыбулько хоть и не семейный человек, но с удовольствием в последний день уходящего года взял бы выходной. Но вот уже третий год подряд, вместе со своими сослуживцами, заботится о безопасности на столичных дорогах.

Персонал гостиниц, кафе и ресторанов, аниматоры и шоумены, парикмахеры и визажисты – без этих людей в праздничные дни никак не обойтись.

Сотрудники радио и телевидения под бой курантов поздравляют своих слушателей и телезрителей с Новым годом! И зачастую ведут прямые репортажи у главной елки страны.

И в этот новый год, пока одни будут веселиться, другие будут работать и помогать первым: развлекать, лечить, спасать, охранять и развозить. Спасибо всем, кто сегодня будет слушать обращение президента не за праздничным столом, а на рабочем месте.