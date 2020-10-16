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Автопробег «За Беларусь» 17 октября пройдёт через три региона

16 октября 2020 13:41
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Новости Беларуси. «За единую Беларусь». Под таким девизом 17 октября стартуют участники нового республиканского автопробега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз он свяжет Минск и Витебск. Такие автомобильные акции уже стали субботней традицией для белорусов, которые выступают в поддержку мира и безопасности в нашем общем доме.

Колонна стартует в 10 утра в микрорайоне Уручье. Маршрут пройдет через три региона. Встречать участников автопробега будут в Жодино, Борисове, Крупках, Толочине и Александрии. Присоединиться к патриотической акции может каждый, кому небезразлично будущее страны.

# Государственная социальная политика # общество

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