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КГБ: мы получаем из различных источников информацию о готовящейся в нашей стране провокации

16 октября 2020 13:38
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Новости Беларуси. О готовящейся в Беларуси провокации 16 октября заявили в Комитете госбезопасности. При этом попросили граждан быть бдительными и не допустить втягивания в противоправную деятельность.

КГБ: мы получаем из различных источников информацию о готовящейся в нашей стране провокации-1

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий – дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, к студенчеству с целью инспирации протестного движения.

Согласно замыслу организаторов данной акции, а также их кураторов за рубежом, планируется обвинить в тяжких последствиях провокации силовые структуры Республики Беларусь. В складывающейся ситуации Комитетом совместно с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности.

В данной ситуации обращаем внимание граждан и просим быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность.

# КГБ Беларуси # общество # Иван Тертель # Фотофакт

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