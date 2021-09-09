«Пирожное с таким маленьким мятным листочком». Насколько разнообразное меню предлагают школьникам в столовых?

Шашлык, картошечка по-деревенски и перепелиное яйцо. Нет, это не меню новомодного ресторана в самом центре столицы. Это рацион современного школьника. Вкусный, необычный и главное – полезный. Подстать юным кулинарным экспертам.

Татьяна Лабушева, начальник технологического отдела комбината школьного питания:

Исходя из нашей практики организации школьного питания, одно из самых любимых блюд – это «Шашлычок школьный».

Сочная котлета из мяса птицы, ароматная гречневая каша на гарнир и свежие хрустящие овощи вдобавок – вот оно, блюдо дня в 50-й гимназии Минска. Питательный обед порадовал всех. После трапезы уже сытые и счастливые, подрастающие дегустаторы рассказали по секрету, чем же еще можно полакомиться в школьном ресторане.

Мое любимое блюдо – борщ и макароны.

Котлета жареная.

Котлета, огурец и чай.

Гороховый суп.

Пирожное с маленьким мятным листочком.

Для того чтобы угодить самым привередливым, над разработкой меню сотрудники комбината школьного питания трудились целое лето. Специалисты учитывали не только вкусовые предпочтения и маленькие капризы учащихся. Немаловажную роль играли возрастные особенности ребят и сезонность.

Татьяна Лабушева:

У нас три возрастные категории – 6-10, 11-13 и 14-17 лет. Общая доля завтрака должна составлять 20-25 %, обеда – 30-35 % и полдника – 10-15 % от общесуточной потребности питательных веществ. Например, молочные продукты и мясо должны быть ежедневно в питании детей. Также фрукты или соки, рыба потребляются 2-3 раза в неделю.

Талантливые повара всегда ищут способ удовлетворить желание школьника, например, дать привычным обедам новую жизнь. При этом крайне необходимо соответствовать жестким требованиям к детской диететике: количеству калорий, сбалансированности жиров, белков и углеводов. Способы приготовления должны быть щадящими: никаких блюд из фритюра, острых специй и прочих вредных добавок.

Татьяна Лабушева:

Всегда в рационах есть что-то новое. Например, в этом учебном году мы включили новый салат «Рамонак» из свежих огурцов, кукурузы и яйца. Заправляется растительным маслом. Еще включили салат, который тоже нравится детям, из помидор, кукурузы и сыра. Тоже заправляется растительным маслом. Он питательный и в то же время свежий.