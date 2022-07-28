Пирог-перевёртыш с яблоками. Готовим вкусный десерт к чаю

Лена Климук, кулинар:

Приготовим сладкий завтрак. Это будет пирог-перевертыш с яблоками и слоеным тестом.

Пирог-перевертыш готовится очень быстро. Предварительно нужно карамелизировать яблоки. Разогреваем сковородку и отправляем туда немного сахара. Когда мы увидим, что сахар начал плавиться, будем добавлять туда яблоки.

Подготовим яблоки не очень маленькими дольками. Кожуру можно не снимать. Сахар почти растворился. Не нужно доводить его до темного цвета. Добавляем туда яблоки и немножко корицы, чтобы достать все ароматы. Добавим пол ложечки сливочного масла.

Слишком сильно прогревать яблоки и доводить до мягкого состояния тоже не нужно, поэтому перекладываем это все в противень. Здесь уже есть пергамент. Выкладываем яблоки на размер листа теста. А теперь кладем адыгейский сыр. Пока мы делаем подготовительные работы, желательно разогреть духовку до 180-200 градусов.

Кладем наверх лист теста, не раскатывая его. Просто накрываем начинку и ставим в духовку на 15-18 минут.