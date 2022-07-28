Прямой эфир

Пирог-перевёртыш с яблоками. Готовим вкусный десерт к чаю

28 июля 2022 08:48
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим сладкий завтрак. Это будет пирог-перевертыш с яблоками и слоеным тестом.

Пирог-перевёртыш с яблоками. Готовим вкусный десерт к чаю-1

Пирог-перевертыш готовится очень быстро. Предварительно нужно карамелизировать яблоки. Разогреваем сковородку и отправляем туда немного сахара. Когда мы увидим, что сахар начал плавиться, будем добавлять туда яблоки.

Пирог-перевёртыш с яблоками. Готовим вкусный десерт к чаю-4

Подготовим яблоки не очень маленькими дольками. Кожуру можно не снимать. Сахар почти растворился. Не нужно доводить его до темного цвета. Добавляем туда яблоки и немножко корицы, чтобы достать все ароматы. Добавим пол ложечки сливочного масла.

Пирог-перевёртыш с яблоками. Готовим вкусный десерт к чаю-7

Слишком сильно прогревать яблоки и доводить до мягкого состояния тоже не нужно, поэтому перекладываем это все в противень. Здесь уже есть пергамент. Выкладываем яблоки на размер листа теста. А теперь кладем адыгейский сыр.

Пока мы делаем подготовительные работы, желательно разогреть духовку до 180-200 градусов.

Пирог-перевёртыш с яблоками. Готовим вкусный десерт к чаю-10

Кладем наверх лист теста, не раскатывая его. Просто накрываем начинку и ставим в духовку на 15-18 минут.

Пирог-перевёртыш с яблоками. Готовим вкусный десерт к чаю-13

Пирог готов. Достаем его из духовки. Главная фишка этого пирога – нужно будет его перевернуть. Будем его сервировать. Воздушное слоеное тесто и ароматные яблоки.

Для перевернутого пирога понадобится:
Яблоки – 2 штуки.
Корица.
Слоеное тесто бездрожжевое.
Адыгейский сыр – 200 граммов.
Сахар – 100 граммов.
Масло сливочное – пол столовой ложки.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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