Пиранью размером с леща поймали на обычный пенопластовый шарик под Гомелем

Новости Беларуси. Необычный трофей. Под Гомелем поймали пиранью размером с леща. Клюнула зубастая рыба на обычный пенопластовый шарик. Для нашей страны случай редкий, но не единичный.

Буквально пару недель назад пиранью поймали в Свислочи.

Водятся эти рыбы в Южной Америке, а у нас живут только в аквариумах. Причем, как правило, в Беларуси заводят не агрессивные виды. Пираньи достаточно крупные и могут достигать в весе 10 кг. Поэтому содержать их в домашних условиях становится тяжело и владельцы выпускают своих питомцев в реки и озера. Это, кстати, запрещено законом и грозит нарушителю штрафом.

Никакого серьезного вреда пираньи в белорусских водоемах не причинят: хищные виды на людей нападают только большими стаями.

Пиранья из Волотовского озера, как оказалось, относится к разновидности паку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Плота, старший научный сотрудник научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси:

Это растительноядная рыба, питается на родине достаточно крупными орехами. Ее зубы как раз предназначены для перемалывания такой твердой пищи. Это южные рыбы, то есть рыбы теплолюбивые, они в наших водоемах благополучно живут, могут жить только до похолодания. При температуре меньше 15 градусов они погибают.