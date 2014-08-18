Минская милиция 18 августа отмечает 70-летие со дня основания

Новости Беларуси. 70 лет со дня основания отмечает 18 августа главная правоохранительная служба столицы.
Статистика не умалчивает: только за последние три года уровень преступности в Минске сократился на 30%. А количество раскрытых по горячим следам преступлений увеличилось.
Обновление автопарка и материально-технической базы, а также тщательный отбор кадров. В 2014 году, впрочем, как и всегда, главное управление внутренних дел города делает ставку на качественную подготовку личного состава и стопроцентную безопасность минчан и гостей столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Количество личного состава на сегодняшний день достаточно, чтобы поддерживать должный правопорядок в городе. Прошла модернизацию система видеонаблюдения, радиосвязь. Тут все в комплексе дало свой положительный результат.
Хотелось бы еще раз поздравить наших сотрудников с праздником, пожелать здоровья, удачи и благополучия. И всем жителям столицы удачи, благополучия. Береги вас Бог и минская милиция.