Минская милиция 18 августа отмечает 70-летие со дня основания

Новости Беларуси. 70 лет со дня основания отмечает 18 августа главная правоохранительная служба столицы.

Статистика не умалчивает: только за последние три года уровень преступности в Минске сократился на 30%. А количество раскрытых по горячим следам преступлений увеличилось.

Обновление автопарка и материально-технической базы, а также тщательный отбор кадров. В 2014 году, впрочем, как и всегда, главное управление внутренних дел города делает ставку на качественную подготовку личного состава и стопроцентную безопасность минчан и гостей столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома:

Количество личного состава на сегодняшний день достаточно, чтобы поддерживать должный правопорядок в городе. Прошла модернизацию система видеонаблюдения, радиосвязь. Тут все в комплексе дало свой положительный результат.

Хотелось бы еще раз поздравить наших сотрудников с праздником, пожелать здоровья, удачи и благополучия. И всем жителям столицы удачи, благополучия. Береги вас Бог и минская милиция.