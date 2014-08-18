Лучшего спасателя Беларуси определяли 18 августа под Солигорском

Новости Беларуси. Десятки человек 18 августа едва не утонули под Солигорском. К счастью, это не реальная ситуация, а условия соревнований. Лучшего спасателя Беларуси определяли в Минской области. Первый день чемпионата оказался непростым, но похолодание и сильный ветер не позволили профессионализму уйти на дно.

Этот берег словно страшный сон спасателя на водах. Сегодня здесь будут тонуть, тонуть и еще раз тонуть. Впрочем, пострадавших среди горе-пловцов однозначно не будет.

Здесь утопающие невозмутимы: на помощь не зовут, спасателей в панике не топят, да и изначально не умеют плавать. В роли уходящих на дно сегодня два довольно тяжелых товарища по несчастью.

Николай Казанович, начальник Солигорской спасательной станции:

Вес полного манекена воды – средний вес человека – 75-80 килограммов.

Главное – вес человеческой жизни. Разминаясь, поглядывает на своих будущих «клиентов» Анатолий Числов. У него, как и у всех приехавших на соревнования спасателей, в запасе не одна история о том, как секунды и мастерство становятся тем самым спасательным кругом.

Анатолий Числов, спасатель Минской городской организации ОСВОД:

Ребенок без присмотра оказался. Хорошо, что усмотрели, вовремя прыгнули, достали, откачали. Все хорошо. Мама была очень благодарна.

Первый этап – максимально быстро проплыть, нырнуть и найти пластмассового утопленника. Коснулся ограждений дорожки – штрафной балл, слишком крепко вцепился в манекен – тоже минус.

И тут судье глаза точно не забрызгаешь. Рефери и сам плавает неподалеку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Храповицкий, судья соревнований:

Имеет все значение: и скорость плавания, и как транспортируют манекен. Чтобы манекен не погружался в воду при транспортировке к берегу.

Коллеги по команде вовсю стараются помочь товарищам подсказками. Спасать утопленника настоятельно рекомендуют без лишних прелюдий.

Кто-то сразу манекен не находит, а кто-то настолько хочет победить, что держит не доплывшего как родного. Не расставаясь с ним даже после финиша.

Тем временем на берегу идет разбор полетов на волнах. Товарищу по команде, отставшему по времени от остальных, похоже, предстоит ночная тренировка.

За компанией спасателей из Минска наблюдают их коллеги из Гомельской области. Максим Егоров и братья Легкие решают непростую тактическую задачу: как во время следующего этапа грамотно метнуть спасательный круг, учитывая, что поднялся сильный ветер.

Итоги соревнований подведут 19 августа. Спасатели как в воду глядели: испытаний им приготовили столько, что плавать и нырять придется практически без остановки. Но, к счастью, в этом случае манекен с символично красным носом и после всех перипетий лежит не на дне, а на песочке.