3 т некачественного товара изъято в магазинах Минска с начала лета, около 100 объектов приостановили работу

Новости Беларуси. На три тонны меньше вредного. Столько некачественного товара изъяли в минских магазинах с начала лета.

Во время масштабной проверки в поле зрения санитарно-эпидемиологической службы попали почти 720 продовольственных предприятий.

Несоблюдение режима хранения и правил гигиены, реализация продуктов без документов, подтверждающих качество. Наказаний за эти нарушения долго ждать не пришлось, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Порядка 100 объектов приостановили работу, а общая сумма штрафов составила более миллиарда рублей.

Наталья Жукова, главный государственный санитарный врач Минска:

Санитарными службами будет продолжен контроль за всеми эпидзначимыми объектами. Кроме того на контроле остается еще и четвертая смена. Сейчас проходят детские оздоровительные учреждения.