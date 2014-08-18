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3 т некачественного товара изъято в магазинах Минска с начала лета, около 100 объектов приостановили работу

18 августа 2014 17:50
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Новости Беларуси. На три тонны меньше вредного. Столько некачественного товара изъяли в минских магазинах с начала лета.

Во время масштабной проверки в поле зрения санитарно-эпидемиологической службы попали почти 720 продовольственных предприятий.

Несоблюдение режима хранения и правил гигиены, реализация продуктов без документов, подтверждающих качество. Наказаний за эти нарушения долго ждать не пришлось, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Порядка 100 объектов приостановили работу, а общая сумма штрафов составила более миллиарда рублей.

Наталья Жукова, главный государственный санитарный врач Минска:
Санитарными службами будет продолжен контроль за всеми эпидзначимыми объектами. Кроме того на контроле остается еще и четвертая смена. Сейчас проходят детские оздоровительные учреждения.

# общество # Государственная политика # Государственная политика в сфере торговли # Наталья Жукова

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