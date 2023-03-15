Пиневич: 2022-й для нас был годом выхода из пандемии

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

2022 год для нас был годом выхода из пандемии. В ходе пандемии мы оказывали всю медицинскую помощь, но, безусловно, по тем или иным причинам объемы ее могли быть несколько снижены. И поэтому основная задача была с тем, чтобы восстановить эти объемы, особенно в высокотехнологичной медицинской помощи. И мы помним, что помимо просто восстановления объемов, которые полностью соответствуют потребностям, которые у нас были, был целый ряд даже методик новых, которые, начиная от фетальной хирургии, в кардиохирургии, в онкологии, мы внедрили впервые. Это первое. Второе – мы обеспечиваем устойчивую работу в целом в системе здравоохранения и стараемся это сделать, начиная от малых районов, заканчивая республиканскими центрами. С нашей точки зрения, в целом нам это удалось.