Пиневич: 2022-й для нас был годом выхода из пандемии

Новости Беларуси. Успешные операции, новые технологии. Минздрав назвал основные достижения минувшего года. На итоговой коллегии наметили и основные направления работы на 2023-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Успешные операции, новые технологии. Минздрав назвал основные достижения минувшего года. На итоговой коллегии наметили и основные направления работы на 2023-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В активе белорусских медиков немало достижений. Так, в РНПЦ детской хирургии впервые в стране юному пациенту восстановили кровообращение, имплантировав ему в сердце специальное устройство. Этот опыт уникален для всего нашего континента. Мирового уровня достигли не только наши кардиологи. Был впервые внедрен целый ряд новых методик в фетальной хирургии, кардиохирургии и онкологии.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
2022 год для нас был годом выхода из пандемии. В ходе пандемии мы оказывали всю медицинскую помощь, но, безусловно, по тем или иным причинам объемы ее могли быть несколько снижены. И поэтому основная задача была с тем, чтобы восстановить эти объемы, особенно в высокотехнологичной медицинской помощи. И мы помним, что помимо просто восстановления объемов, которые полностью соответствуют потребностям, которые у нас были, был целый ряд даже методик новых, которые, начиная от фетальной хирургии, в кардиохирургии, в онкологии, мы внедрили впервые. Это первое. Второе – мы обеспечиваем устойчивую работу в целом в системе здравоохранения и стараемся это сделать, начиная от малых районов, заканчивая республиканскими центрами. С нашей точки зрения, в целом нам это удалось.
2023-й определен как год новых прорывных медикаментов. Часть из них – отечественные разработки. Уже в апреле будет получен первый опытно-промышленный образец белорусской вакцины от COVID-19.
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