Как приготовить конвертики с куриным фаршем в духовке? Рассказываем элементарный рецепт

Лена Климук, кулинар:

Приготовим простые и быстрые конвертики с куриным фаршем в духовке.

Фарш перекладываем в емкость. Порубим зеленый лук, отправляем к фаршу. После термообработки неприятный запах от лука быстро улетучится. Добавим немного соли и перца. И совсем чуть-чуть воды. Все перемешаем.

В этом рецепте я использую уже готовое тесто компании «Домашний кулинар». Наши самые любимые и вкусные блюда получаются за считаные минуты.

Перед тем как выкладывать начинку, я смазываю края водой.

Выкладываем фарш на тесто, закрепим края.

Застилаем противень пергаментом и выкладываем конвертики. Смажем все яйцом и присыпем кунжутом. Отправляем в предварительно разогретую духовку до готовности.