Прямой эфир

Как приготовить конвертики с куриным фаршем в духовке? Рассказываем элементарный рецепт

15 марта 2023 10:56
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим простые и быстрые конвертики с куриным фаршем в духовке.

Как приготовить конвертики с куриным фаршем в духовке? Рассказываем элементарный рецепт-1

Как приготовить конвертики с куриным фаршем в духовке? Рассказываем элементарный рецепт-3

Фарш перекладываем в емкость. Порубим зеленый лук, отправляем к фаршу. После термообработки неприятный запах от лука быстро улетучится. Добавим немного соли и перца. И совсем чуть-чуть воды. Все перемешаем.

Как приготовить конвертики с куриным фаршем в духовке? Рассказываем элементарный рецепт-6

В этом рецепте я использую уже готовое тесто компании «Домашний кулинар». Наши самые любимые и вкусные блюда получаются за считаные минуты.

Как приготовить конвертики с куриным фаршем в духовке? Рассказываем элементарный рецепт-9

Перед тем как выкладывать начинку, я смазываю края водой.

Как приготовить конвертики с куриным фаршем в духовке? Рассказываем элементарный рецепт-12

Выкладываем фарш на тесто, закрепим края.

Как приготовить конвертики с куриным фаршем в духовке? Рассказываем элементарный рецепт-15

Застилаем противень пергаментом и выкладываем конвертики. Смажем все яйцом и присыпем кунжутом. Отправляем в предварительно разогретую духовку до готовности.

Как приготовить конвертики с куриным фаршем в духовке? Рассказываем элементарный рецепт-18

Конвертики прекрасно запеклись. Выкладываем их на сервировочную тарелку. Завтрак готов!

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