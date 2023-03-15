Как приготовить конвертики с куриным фаршем в духовке? Рассказываем элементарный рецепт

Лена Климук, кулинар:
Приготовим простые и быстрые конвертики с куриным фаршем в духовке.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим простые и быстрые конвертики с куриным фаршем в духовке.
Фарш перекладываем в емкость. Порубим зеленый лук, отправляем к фаршу. После термообработки неприятный запах от лука быстро улетучится. Добавим немного соли и перца. И совсем чуть-чуть воды. Все перемешаем.
В этом рецепте я использую уже готовое тесто компании «Домашний кулинар». Наши самые любимые и вкусные блюда получаются за считаные минуты.
Перед тем как выкладывать начинку, я смазываю края водой.
Выкладываем фарш на тесто, закрепим края.
Застилаем противень пергаментом и выкладываем конвертики. Смажем все яйцом и присыпем кунжутом. Отправляем в предварительно разогретую духовку до готовности.
Конвертики прекрасно запеклись. Выкладываем их на сервировочную тарелку. Завтрак готов!
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